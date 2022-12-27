Tam kıvamında sütlü mercimek çorbası tarifi: Sofraların vazgeçilmezi, şifa kaynağı!

Kış aylarında içinizi ısıtacak olan bu lezzet, her sofranın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Şifa deposu olan bu çorba kıvamında yapıldığında damak çatlatan bir lezzete dönüşüyor. İşte tam kıvamında sütlü mercimek çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:32
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 55 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı süt
  • 1,5 litre sıcak su
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • 1 tutam zerdeçal

YAPILIŞI

  1. İlk olarak kırmızı mercimeği güzelce yıkayın ve suyunu iyice süzün.
  2. Sonra bir tencerenin içine, tereyağı ve sıvı yağı alın. Ardından soğanları doğrayıp güzelce kavurun.
  3. Sonra üzerine un ve sıcak su ilave edin.
  4. Üzerine mercimeği ekleyin ve kaynamaya bırakın.
  5. Mercimekler yumuşadığında blenderdan geçirin.
  6. Sonra süt, tuz ve zerdeçalı ekleyin, kaynamaya bırakın.
  7. Ardından sos tavasını alın, tereyağı ve toz biber ekleyip güzelce kavurun.
  8. Son olarak servis tabağına çorbayı alın ve üzerine sosu ekleyin.
  9. İşte çorbamız hazır! Herkese afiyet olsun.

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