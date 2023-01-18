Tavuk suyu çorbası tarifi: Hastalıklara şifa olan enfes bir lezzet! Adeta vitamin deposu...
Kış mevsiminin de gelmesiyle hastalıklar daha fazla artış göstermeye başladı. Özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadele ediyorsanız, tavuk suyu çorbasını mutlaka tüketin! İçerdiği birçok vitamin sayesinde bağışıklığınızı güçlendirerek, hızlı bir şekilde iyileşmenizi sağlıyor. İşte enfes mi enfes tarifin detayları...
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:04Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:04
5 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
15 dakika
MALZEMELER
2 adet tavuk göğüsü
2 adet havuç
1 çay bardağı arpa şehriye
3 diş sarımsak
1 adet soğan
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
Karabiber
Pul biber
1 tutam maydanoz
Yarım limon
YAPILIŞI
İlk olarak tavukları bir tencreye alın ve haşlamaya başlayın.
Ardından içerisine soğanları atın.
Soğanları attıktan sonra rendelenmiş havuçları ayrı bir tavada soteleyin.
Haşlanan tavukları bir tabağa alın ve didiklemeye başlayın.
Haşladığınız sudan 2 bardak tencereye ekleyin ardından 4 bardak su ilave edin.
Suyun içerisine tavuk, havuç ve soğanları ilave edin. Sonra sarımsakları ekleyin.
Ardından çorbanız kaynamaya başladıktan sonra bir tavada tereyağı ile unu kavurun.
Unun kokusu çıktıktan sonra tavuk suyu ile birleştirin.
Topaklanmaması için hızlı bir şekilde karıştırın.
Son olarak ise üzerine tuz, pul biber ve karabiberi ekleyerek güzelce karıştırın.