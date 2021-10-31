Tel şehriye çorbası tarifi: Tel şehriye çorbası nasıl yapılır?
Tel şehriye çorbası yapılışı ile çok kolay bir tarif olmakla birlikte içeriği de her evde bulunacak malzemelerden oluşur. Hem basit bir tarif olacak hem de yapımının kolaylığı ile istediğiniz zaman, istediğiniz saatte yapıp tüketebileceksiniz. Lezzetiyle yediden yetmişe herkesin sevdiği bu çorba ayrıca besleyici içeriğiyle hastalıklara da şifa olmaktadır. İşte sarımsaklı, domatesli tam kıvamında bir tel şehriye çorbası yapılışı!
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:28Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 16:28
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
5 yemek kaşığı sıvı yağ
4 adet orta boy domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
Yarım su bardağı tel şehriye
4 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, pul biber
4-5 dal maydanoz
4-5 dal dereotu
AŞÇININ NOTU
Eğer daha besleyici ve daha farklı bir lezzet elde etmek isterseniz 4 su bardağı sıcak su yerine 4 su bardağı tavuk suyu kullanabilirsiniz. Eğer elinizde hazır bulunan tavuk suyunuz varsa sıcak olarak bu çorbada su yerine kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Çorbanızı yapmaya öncelikle domateslerinizi rendeleyerek başlayın. 4 adet domatesinizi rendeleyin.
Sıvı yağınızı bir tencereye alın ve sarımsakları ince ince doğrayıp içine koyun. Yağı kızdırın ve sarımsakları kavurun.
Kavrulan sarımsaklarınızın üzerine rendelenmiş domateslerinizi ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Domatesler tamamen suyunu salınca salçanızı da ekleyip kavurun. Salçanız kavrulup kokusu çıkınca tel şehriyelerinizi de içine ekleyin ve tel şehriyelerinizi da kavurun.
1-2 dakika kavurduktan sonra 4 su bardağı sıcak suyunuzu tencerenize ekleyin.
Suyu tencereye ekledikten sonra özellikle dikkat etmeniz gereken nokta hep karıştırmanız gerektiği noktası. Salçanız topaklanmaması için karıştırmalısınız.
Kaynamaya başladıktan sonra devamlı kontrol ederek ve karıştırarak pişirin. Tel şehriyeleriniz yumuşayınca içine tuz ve baharatlarınızı ekleyin.
Ocaktan aldığınız çorbanızın içine ince kıydığınız dereotu ve maydanozları da ekleyip servis edebilirsiniz.