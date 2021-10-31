Tel şehriye çorbası tarifi: Tel şehriye çorbası nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Eğer daha besleyici ve daha farklı bir lezzet elde etmek isterseniz 4 su bardağı sıcak su yerine 4 su bardağı tavuk suyu kullanabilirsiniz. Eğer elinizde hazır bulunan tavuk suyunuz varsa sıcak olarak bu çorbada su yerine kullanabilirsiniz.