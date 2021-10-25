Toz Tarhana Çorbası Tarifi: Toz Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır?
Geleneksel bir lezzet toz tarhana çorbası tarifi ile karşınızdayız. Vazgeçilmez çorbalardan biri, geçmişten günümüze Türk mutfağının eksilmez bir parçası olan tarhana çorbası yapılışı birçok farklı tarifi ile karşımıza çıkar. Zamanı geldiğinde büyüklerimizin toplanıp hazırladığı, kışlık erzak olarak dolaplarımıza girmek için hazırlanan bir bakliyat aslında. Yöresel olarak farklı lezzetlere bürünse de tarhana aslında yapımı olarak her yörede benzer özellikler göstermektedir. Hatta birçok market bile artık tarhanayı ev yapımı olarak satmaya başladı. Ev yapımı tarhananın o harika ve eşsiz kokusu bu tarifi okurken bile burnunuza gelecek. Tarhana çorbası yapılışı ile diğer çorbalar kadar kolay bir çorbadır ve bu yüzden de aslında eğer evimizde tarhana varsa bu tarifimizi kaçırmadan denemelisiniz. Tarhana çorbası malzemeleri ile eğer evimizde tarhana varsa kolayca yapacağımız bir tarifi içermektedir.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:51Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 10:51
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
5 yemek kaşığı toz tarhana
5,5 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvıyağ
2 yemek kaşığı domates salçası
1 diş sarımsak
Tuz ve karabiber
AŞÇININ NOTU
Yöresel bir lezzet olan tarhanayı servis ederken limon ile servis edebilirsiniz. Hem çorbanızın yoğunluğunu alacak hem de farklı bir lezzet katacaktır.
YAPILIŞI
Tarhana çorbasının yapılırken bile iştah açıcı harika kokusuyla tanışmanıza çok az kaldı. Hem ölçüsü ile hem de malzemeleri ile şimdiye kadar aradığınız tarif olacak bu harika tarifin detaylarına geçelim. Peki, tarhana çorbası nasıl yapılır?
Tarhana çorbası yapılışına öncelikle 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir tencereye alarak başlayın.
Tencerenizi ocağın üzerine alın ve yağınızı ısıtın.
Isınan yağınızın üzerine rendelediğiniz 1 diş sarımsağı ekleyip iyice kavurun. Kokusu çıksın.
Kokusu çıkıp kavrulan sarımsağınızın üzerine salçanızı da ekleyip tekrar beraber kavurun.
Salçanız da kavrulduktan sonra sıra tarhananızı koymaya geldi. Toz tarhananızı da salça ve sarımsağın üzerine ekleyip tarhananızı da kavurun.
İki üç kere çevirdiğiniz tarhananızın üzerine suyunuzu ekleyebilirsiniz.
Suyunuz soğuk olacak ve yavaş yavaş ekleyeceksiniz. Burada önemli olan iki nokta öncelikle suyunuzun soğuk olması ve yavaş yavaş eklemeniz gerektiği. Tarhananız topaklanmaması için suyunuzu eklerken karıştırmayı bırakmayın.
Çorbanız kaynayana kadar karıştırmayı bırakmamanız gerekmektedir. Devamlı karıştırarak pişirin.
Kaynamaya başladıktan sonra tuz, karabiber ve istediğiniz baharatları ekleyerek ocaktan alınız.
İlk sıcağını attıktan sonra istediğiniz gibi servis edebilirsiniz.