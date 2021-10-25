Toz Tarhana Çorbası Tarifi: Toz Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır?

Tarhana çorbasının yapılırken bile iştah açıcı harika kokusuyla tanışmanıza çok az kaldı. Hem ölçüsü ile hem de malzemeleri ile şimdiye kadar aradığınız tarif olacak bu harika tarifin detaylarına geçelim. Peki, tarhana çorbası nasıl yapılır?

Tarhana çorbası yapılışına öncelikle 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir tencereye alarak başlayın.

Tencerenizi ocağın üzerine alın ve yağınızı ısıtın.

Isınan yağınızın üzerine rendelediğiniz 1 diş sarımsağı ekleyip iyice kavurun. Kokusu çıksın.

Kokusu çıkıp kavrulan sarımsağınızın üzerine salçanızı da ekleyip tekrar beraber kavurun.

Salçanız da kavrulduktan sonra sıra tarhananızı koymaya geldi. Toz tarhananızı da salça ve sarımsağın üzerine ekleyip tarhananızı da kavurun.

İki üç kere çevirdiğiniz tarhananızın üzerine suyunuzu ekleyebilirsiniz.

Suyunuz soğuk olacak ve yavaş yavaş ekleyeceksiniz. Burada önemli olan iki nokta öncelikle suyunuzun soğuk olması ve yavaş yavaş eklemeniz gerektiği. Tarhananız topaklanmaması için suyunuzu eklerken karıştırmayı bırakmayın.

Çorbanız kaynayana kadar karıştırmayı bırakmamanız gerekmektedir. Devamlı karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başladıktan sonra tuz, karabiber ve istediğiniz baharatları ekleyerek ocaktan alınız.

İlk sıcağını attıktan sonra istediğiniz gibi servis edebilirsiniz.