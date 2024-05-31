Yayla çorbası tarifi: Hem lezzetli hem pratik...

Yayla çorbası, adını Anadolu'nun yüksek rakımlı yaylalarından alır. Bu bölgelerde yaşayan halk, yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkar ve taze süt ürünleri kullanarak besleyici yemekler hazırlarlardı. Yayla çorbası da bu gelenekten doğmuştur. İşte bu lezzet dolu tarif...

Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:45

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı
  • 5 su bardağı su veya et suyu
  • Yarım su bardağı pirinç
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • Tuz

YAPILIŞI

  • Bir tencerede suyu veya et suyunu kaynatın.
  • Kaynayan suya yıkanmış pirinçleri ekleyin ve yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika haşlayın.
  • Bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
  • Çorbanın kaynamakta olan suyundan bir kepçe alarak bu karışıma ekleyin ve hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışımın ılımasını sağlayın (böylece terbiyenin kesilmesini önlemiş olursunuz).
  • Ilınan terbiyeyi yavaşça ve sürekli karıştırarak tenceredeki çorbaya ekleyin.
  • Çorbayı sürekli karıştırarak tekrar kaynamasını bekleyin.
  • Çorba kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve birkaç dakika daha pişirin.
  • Ayrı bir küçük tavada tereyağını eritip kuru naneyi ekleyin ve hafifçe kavurun.
  • Naneyi çorbaya ekleyin ve karıştırın.
  • Tuzunu ayarlayın ve çorbanızı sıcak olarak servis yapın.

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