Alinazik köfte tarifi: Bu tat bambaşka!

Alinazik, Türk mutfağının sevilen ve köklü yemeklerinden biridir. Özellikle Gaziantep yöresine ait bir lezzet olarak bilinir. Ana malzemeleri közlenmiş patlıcan ve yoğurt olan bu yemeğin üzerine et, genellikle kuşbaşı veya kıyma olarak eklenir. Köfte versiyonu ise geleneksel tarife yaratıcı bir dokunuş katılarak hazırlanır. İşte tarif...
Giriş Tarihi: 05.10.2024 10:11Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 10:11
YAPILIŞI
Malzemeler:
500 gr kıyma (orta yağlı)
1 adet soğan (rendelenmiş)
2 diş sarımsak (rendelenmiş)
1 su bardağı galeta unu veya bayat ekmek içi
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
3-4 adet közlenmiş patlıcan
1 su bardağı yoğurt (süzme tercih edilebilir)
2 diş sarımsak (yoğurt için)
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı:
Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu, yumurta ve baharatları geniş bir kapta iyice yoğurun.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın.
Hazırladığınız köfteleri dinlenmesi için buzdolabında en az 30 dakika bekletin.
Patlıcanları ocak üstünde veya fırında közleyin. Kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın.
Süzme yoğurdu bir kaba alın, rendelenmiş sarımsakla karıştırın. Üzerine hafifçe tuz ekleyebilirsiniz.
Dinlenmiş köfteleri az yağlı bir tavada ya da ızgarada her iki tarafı güzelce kızarana kadar pişirin.
Bir tavada tereyağını eritin, üzerine toz kırmızı biberi ekleyip hafifçe kavurun. Bu sosu servis sırasında köftelerin üzerine gezdireceksiniz.
Közlenmiş patlıcanları bir servis tabağına yayın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu ekleyin.
Pişmiş köfteleri yoğurdun üzerine yerleştirin.
Son olarak hazırladığınız tereyağlı biberli sosu köftelerin üzerine gezdirin.