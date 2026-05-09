Ana yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak: Macar gulaş tarifi

Ana Malzemeler:
600g - 800g dana kuşbaşı (Mümkünse kol veya incik kısmından, az yağlı)
3 adet orta boy kuru soğan (İnce yemeklik doğranmış)
2 adet orta boy patates (Küp doğranmış)
2 adet yeşil biber (Çarliston veya sivri)
1 adet büyük domates (Rendelenmiş)
2 diş sarımsak (Ezilmiş)
Baharatlar ve Tatlandırıcılar:
3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber (Macar paprikası lezzetin anahtarıdır)
1 tatlı kaşığı kimyon (Öğütülmemiş tohum kimyon daha orijinal bir tat verir)
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
Tuz, karabiber
1,5 litre sıcak su (Veya et suyu)
Soğanları Öldürün: Geniş bir tencerede yağı kızdırın. Soğanları ekleyin ve şeffaflaşana kadar değil, iyice yumuşayıp hafif kahverengiye dönene kadar (yaklaşık 10-12 dakika) orta ateşte kavurun.
Etleri Ekleyin: Etleri ekleyip renkleri dönene kadar soğanlarla birlikte çevirin.
Paprika Dokunuşu: Tencereyi ocaktan kısa süreliğine çekin veya altını kısın. Toz kırmızı biberi ekleyip hızlıca karıştırın (Biber yanarsa acılaşır, o yüzden dikkat!). Hemen ardından salçayı, sarımsağı ve kimyonu ekleyip 1 dakika daha kavurun.
Pişirme: Rendelenmiş domatesi ve biberleri ekleyin. Ardından sıcak suyu ilave edin. Kapağını kapatın ve etler yumuşayana kadar (yaklaşık 1 - 1,5 saat) kısık ateşte pişirin.
Sebzeleri Ekleyin: Etler yumuşamaya başlayınca küp doğranmış patatesleri ekleyin. Patatesler yumuşayıp su hafifçe yoğunlaşana kadar yaklaşık 20-25 dakika daha pişirmeye devam edin.
Dinlendirme: Yemeği ocaktan aldıktan sonra en az 15-20 dakika dinlendirin. Bu, aromaların birbirine geçmesini sağlar.
Soğan Miktarı: "Bu kadar soğan çok değil mi?" demeyin. Gulaşın o yoğun ve kıvamlı suyunun sırrı bol soğanın pişerken erimesidir.
Kıvam: Eğer suyunuz çok duru gelirse, bir tatlı kaşığı nişastayı soğuk suyla açıp içine ekleyebilirsiniz ancak orijinal tarifte kıvamı patatesin nişastası sağlar.
Servis: Yanında Spätzle (Macar eriştesi) veya sadece taze, çıtır bir ekmekle servis yapılması önerilir.