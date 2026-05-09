Ana yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak: Macar gulaş tarifi

Macaristan'ın uçsuz bucaksız bozkırlarından doğan bu kadim lezzet, bol paprika ve ağır ateşte pişen etin mükemmel birleşimiyle sofranıza derin bir karakter katıyor. Bir çorba kadar samimi, bir yahni kadar doyurucu olan Gulaş, doğru teknikle yapıldığında sizi tek bir lokmayla Budapeşte sokaklarında küçük bir gezintiye çıkarabilir.

Giriş Tarihi: 09.05.2026 11:25

YAPILIŞI

Ana Malzemeler:

  • 600g - 800g dana kuşbaşı (Mümkünse kol veya incik kısmından, az yağlı)

  • 3 adet orta boy kuru soğan (İnce yemeklik doğranmış)

  • 2 adet orta boy patates (Küp doğranmış)

  • 2 adet yeşil biber (Çarliston veya sivri)

  • 1 adet büyük domates (Rendelenmiş)

  • 2 diş sarımsak (Ezilmiş)

Baharatlar ve Tatlandırıcılar:

  • 3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber (Macar paprikası lezzetin anahtarıdır)

  • 1 tatlı kaşığı kimyon (Öğütülmemiş tohum kimyon daha orijinal bir tat verir)

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

  • Tuz, karabiber

  • 1,5 litre sıcak su (Veya et suyu)

👨‍🍳 Hazırlanışı

  1. Soğanları Öldürün: Geniş bir tencerede yağı kızdırın. Soğanları ekleyin ve şeffaflaşana kadar değil, iyice yumuşayıp hafif kahverengiye dönene kadar (yaklaşık 10-12 dakika) orta ateşte kavurun.

  2. Etleri Ekleyin: Etleri ekleyip renkleri dönene kadar soğanlarla birlikte çevirin.

  3. Paprika Dokunuşu: Tencereyi ocaktan kısa süreliğine çekin veya altını kısın. Toz kırmızı biberi ekleyip hızlıca karıştırın (Biber yanarsa acılaşır, o yüzden dikkat!). Hemen ardından salçayı, sarımsağı ve kimyonu ekleyip 1 dakika daha kavurun.

  4. Pişirme: Rendelenmiş domatesi ve biberleri ekleyin. Ardından sıcak suyu ilave edin. Kapağını kapatın ve etler yumuşayana kadar (yaklaşık 1 - 1,5 saat) kısık ateşte pişirin.

  5. Sebzeleri Ekleyin: Etler yumuşamaya başlayınca küp doğranmış patatesleri ekleyin. Patatesler yumuşayıp su hafifçe yoğunlaşana kadar yaklaşık 20-25 dakika daha pişirmeye devam edin.

  6. Dinlendirme: Yemeği ocaktan aldıktan sonra en az 15-20 dakika dinlendirin. Bu, aromaların birbirine geçmesini sağlar.

💡 Püf Noktaları

  • Soğan Miktarı: "Bu kadar soğan çok değil mi?" demeyin. Gulaşın o yoğun ve kıvamlı suyunun sırrı bol soğanın pişerken erimesidir.

  • Kıvam: Eğer suyunuz çok duru gelirse, bir tatlı kaşığı nişastayı soğuk suyla açıp içine ekleyebilirsiniz ancak orijinal tarifte kıvamı patatesin nişastası sağlar.

  • Servis: Yanında Spätzle (Macar eriştesi) veya sadece taze, çıtır bir ekmekle servis yapılması önerilir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

