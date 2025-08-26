Bir tabakta hem çorba hem köfte: Analı kızlı efsanesi!

Köfte Harcı için
2 su bardağı ince köftelik bulgur
1 su bardağı irmik
1 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
Tuz, karabiber, kırmızı toz biber
Yoğururken azar azar su
250 g kıyma
2 adet kuru soğan (ince doğranmış)
2-3 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber, pul biber
1 çay bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)
1 tutam ince doğranmış maydanoz
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
6 su bardağı et suyu veya normal su
Tuz, karabiber, nane
Soğanı yağda kavur.
Kıymayı ekle, suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam et.
Salçaları ekle, baharatları ve cevizi kat.
Ocaktan alınca maydanozu ekle. Soğumaya bırak.
Bulguru ve irmiği geniş bir kaba al, üzerine kaynar su gezdirip üzerini ört, 10 dk beklet.
Şişince un, yumurta, tuz ve baharatları ekle.
Yoğururken azar azar su ekleyerek elastik bir hamur elde et.
Analı (büyük içli köfte): Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar al, içini oy, kıymalı harç doldur, kapat.
Kızlı (küçük köfte): Harçsız minik misketler yap.
Tencereye tereyağı ve yağı koy, salçaları kavur.
Suyu ekle, kaynayınca önce büyük içli köfteleri at.
10 dakika sonra küçük köfteleri ekle.
Tuz, karabiber ve en son nane serpip 15-20 dk pişir.
Sıcak servis edilir, yanında limon dilimleri sunulabilir.
Yanına bol yeşillik veya turşu çok yakışır.