Bir tabakta hem çorba hem köfte: Analı kızlı efsanesi!

Bir tabakta hem içli köfte keyfi hem de sıcacık çorba lezzeti olur mu?” diye merak ediyorsanız, sizi Anadolu mutfağının en özel yemeklerinden biriyle tanıştırayım: Analı Kızlı! Adını duyanın aklında kalır, tadına bakanın unutması imkânsızdır. Hem bereketiyle sofraları şenlendirir hem de yapımıyla adeta sabrın ve emeğin sembolüdür. İşte yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan, yiyenin bir tabak daha isteyeceği o efsane tarif…

Giriş Tarihi: 26.08.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 08:45

YAPILIŞI

Köfte Harcı için

  • 2 su bardağı ince köftelik bulgur

  • 1 su bardağı irmik

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 adet yumurta

  • Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

  • Yoğururken azar azar su

İç Harcı için

  • 250 g kıyma

  • 2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

  • 2-3 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • Tuz, karabiber, pul biber

  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

  • 1 tutam ince doğranmış maydanoz

Çorba (sulu kısmı) için

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 6 su bardağı et suyu veya normal su

  • Tuz, karabiber, nane

🥣 Yapılışı

1. İç harç:

  1. Soğanı yağda kavur.

  2. Kıymayı ekle, suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam et.

  3. Salçaları ekle, baharatları ve cevizi kat.

  4. Ocaktan alınca maydanozu ekle. Soğumaya bırak.

2. Köfte hamuru:

  1. Bulguru ve irmiği geniş bir kaba al, üzerine kaynar su gezdirip üzerini ört, 10 dk beklet.

  2. Şişince un, yumurta, tuz ve baharatları ekle.

  3. Yoğururken azar azar su ekleyerek elastik bir hamur elde et.

3. Köfteleri hazırlama:

  • Analı (büyük içli köfte): Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar al, içini oy, kıymalı harç doldur, kapat.

  • Kızlı (küçük köfte): Harçsız minik misketler yap.

4. Çorbası:

  1. Tencereye tereyağı ve yağı koy, salçaları kavur.

  2. Suyu ekle, kaynayınca önce büyük içli köfteleri at.

  3. 10 dakika sonra küçük köfteleri ekle.

  4. Tuz, karabiber ve en son nane serpip 15-20 dk pişir.

🍽️ Servis

  • Sıcak servis edilir, yanında limon dilimleri sunulabilir.

  • Yanına bol yeşillik veya turşu çok yakışır.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?