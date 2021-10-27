Ciğer terrine tarifi: Ciğer terrine nasıl yapılır?
Fransız mutfağının sevilen yemeklerinden bir tanesi olan ciğer terrine, genel olarak soğuk servis edilen bir et yemeği olarak karşımıza çıkıyor. Dana ciğeri ve sinirsiz dana etinden hazırlanan ciğer terrine için bunların dışında birkaç malzemeye daha ihtiyaç var. Akşam misafir sofralarında bir yıldız olarak masada yer alabilecek ciğer terrine aynı zamanda atıştırmalık sofralarda da kendine yer bulabilir. İşte ciğer terrine tarifi...
Giriş Tarihi: 27.10.2021 16:02Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 16:02
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
60 dakika
MALZEMELER
500 gr. dana ciğeri
250 gr. sinirsiz dana eti (tranş, yumurta, veya sokumdan)
250 gr. iç yağı
300 gr. krema
3 yumurta
4 çorba kaşığı un
1 soğan
1 çorba kaşığı silme tuz
5 adet tane karabiber
Az fesleğen
Az biberiye
YAPILIŞI
Krema yumurta ve un hariç bütün malzemeyi karıştırınız
İnce aynalı makinadan iki üç defa çekip bir kaba koyunuz
Ağaç bir spatula ile karıştırarak unu yedirip yumurta ve kremayı ilâve ederek yedirip iyice karıştırınız
Yirmi santim kutrunda oval bir terinin, yoksa güvecin veya bir kalıbın veya kek kalıbının içine mümkün olduğu kadar ince dilimlenmiş iç yağı ile kaplayınız
Hazırladığınız harcı içine doldurup üzerine tekrar ince dilimlenmiş iç yağı ile kapatınız
Üzerine iki adet defneyaprağı koyunuz
Üzerini iki katlı yanmaz alüminyum kâğıdı ile yoksa yağlı kâğıt ile kapatıp kapağını kapatınız
Bir tepsiye kalıbın yarısı seviyesine gelecek şekilde su koyup kalıbı suyun içine oturtunuz
Orta ateşli fırında bir saat pişiriniz
Fırından ve suyun içinde çıkarıp yağını süzdürüp ikisini ayrı ayrı buzlukta muhafaza ediniz