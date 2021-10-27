Ciğer terrine tarifi: Ciğer terrine nasıl yapılır?

Fransız mutfağının sevilen yemeklerinden bir tanesi olan ciğer terrine, genel olarak soğuk servis edilen bir et yemeği olarak karşımıza çıkıyor. Dana ciğeri ve sinirsiz dana etinden hazırlanan ciğer terrine için bunların dışında birkaç malzemeye daha ihtiyaç var. Akşam misafir sofralarında bir yıldız olarak masada yer alabilecek ciğer terrine aynı zamanda atıştırmalık sofralarda da kendine yer bulabilir. İşte ciğer terrine tarifi...

Giriş Tarihi: 27.10.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 16:02
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 60 dakika

MALZEMELER

  • 500 gr. dana ciğeri
  • 250 gr. sinirsiz dana eti (tranş, yumurta, veya sokumdan)
  • 250 gr. iç yağı
  • 300 gr. krema
  • 3 yumurta
  • 4 çorba kaşığı un
  • 1 soğan
  • 1 çorba kaşığı silme tuz
  • 5 adet tane karabiber
  • Az fesleğen
  • Az biberiye

YAPILIŞI

  • Krema yumurta ve un hariç bütün malzemeyi karıştırınız
  • İnce aynalı makinadan iki üç defa çekip bir kaba koyunuz
  • Ağaç bir spatula ile karıştırarak unu yedirip yumurta ve kremayı ilâve ederek yedirip iyice karıştırınız
  • Yirmi santim kutrunda oval bir terinin, yoksa güvecin veya bir kalıbın veya kek kalıbının içine mümkün olduğu kadar ince dilimlenmiş iç yağı ile kaplayınız
  • Hazırladığınız harcı içine doldurup üzerine tekrar ince dilimlenmiş iç yağı ile kapatınız
  • Üzerine iki adet defneyaprağı koyunuz
  • Üzerini iki katlı yanmaz alüminyum kâğıdı ile yoksa yağlı kâğıt ile kapatıp kapağını kapatınız
  • Bir tepsiye kalıbın yarısı seviyesine gelecek şekilde su koyup kalıbı suyun içine oturtunuz
  • Orta ateşli fırında bir saat pişiriniz
  • Fırından ve suyun içinde çıkarıp yağını süzdürüp ikisini ayrı ayrı buzlukta muhafaza ediniz
  • Bir gün sonra dilim dilim keserek servis ediniz.

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