Etli Sulu Köfte Tarifi: Etli Sulu Köfte Nasıl Yapılır?
Akşam yemeklerinde hem lezzetli, hem besleyici hem de doyurucu bir yemek arıyorsanız bu tarif tam size göre. Etli sulu köfte tarifi en çok tercih edilen ve yapılan yemeklerden biridir. Aradığınız her tarifte farklı şeyler ile karşılaştığınız için damak tadınıza uygun bir seçenek bulamıyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, vereceğimiz bu tarifin ve etli sulu köfte yapılışının detayları ile vazgeçilmez bir lezzet elde ettiğinizi anlayacaksınız. Aslında yöresel bir yemek olmasa da her yörede farklı isimle anıldığı için etli sulu köftenin malzemeleri de yöreye göre değişiklik gösterebiliyor. Etli sulu köfte nasıl yapılır diye aradığınızda isim ve tarif bolluğundan kafanızın karışması normal. Şimdi bu harika lezzetin malzemelerine ve yapılış detaylarına geçebiliriz.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:17Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:17
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Köftesi için;
350 gram az yağlı kıyma
4 yemek kaşığı ince bulgur (kısırlık bulgur)
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı un
Tuz, kimyon
Yemek için;
4 adet orta boy patates
1 adet kuru soğan
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı domates
3-4 bardak sıcak su
Bir avuç maydanoz
Karabiber
AŞÇININ NOTU
Yemeğinize servis için isterseniz yağ ve pul biber yakarak üzerinde gezdirebilirsiniz. Bu şekilde daha farklı bir lezzet elde etmiş olacaksınız.
YAPILIŞI
Yemeğinizi öncelikle köftenizi yaparak başlayın. Kıymanızı, 4 yemek kaşığı bulgurunuzu ve baharatları ekleyin. İyice karıştırın.
Karıştırdıktan sonra 2 diş sarımsağı da rendeleyerek içine ekleyip tekrar karıştırın.
İyice karıştırdıktan sonra köftenizi yapmaya geçebiliriz.
Bir tepsiye 2 yemek kaşığı unu serpin. Fındık büyüklüğünde hazırlayacağınız köfteleri bu unun içine koyarak iyice una bulamanız gerekiyor.
Fındık büyüklüğünde köftelerinizi yuvarlayın ve unun içine bırakın. Tüm köfteyi bu şekilde hazırlayın ve una bulayın. Tepsiye dizin.
Köfteleriniz hazır olduktan sonra dolapta dinlendirin. Bu ara yemeğinizi hazırlamaya geçeceksiniz.
Soğanınızı yemeklik olarak doğrayın. Sıvı yağınızı tencereye koyun ve yağınız ısındıktan sonra soğanları da ekleyip kavurun.
Soğanlarınız kavrulduktan sonra 2 yemek kaşığı salçanızı da ekleyip kavurmaya devam edin.
Patateslerinizin kabuğunu soyun ve küpler halinde doğrayın. Kavrulan soğan ve salçanızın üzerine ekleyin ve 2-3 dakika kadar kavurun.
Patatesinizi de kavurduktan sonra üzerine 3-4 bardak sıcak suyu ekleyin ve kaynamaya başlayınca kadar bekleyin.
Yemeğiniz kaynamaya başlayınca ve patatesleriniz yumuşayınca una buladığınız köftelerinizi tencerenin içine karıştırın.
Tencerenizin ağzını kapatıp 25 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.
Köfteleriniz de piştikten sonra ince ince kıydığınız maydanozları da üzerine serpiştirerek servis edebilirsiniz.