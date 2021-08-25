Evde Nefis Tantuni Tarifi - En Kolay ve Lezzetli Tantuni Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?

AŞÇININ NOTU

Tantuni, et ve tavuk olmak üzere iki ana malzemeden yapılır. Dileyen tavuk tantuni, dileyen ise et tantuni yapabilir. Burada önemli olan nokta, sac tava kullanılmasıdır. Tantuninin lezzetine ulaşmasında sac tavar önemli bir yer tutar ve imkan varsa sac tava kullanılması gerekmektedir.