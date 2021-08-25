Evde Nefis Tantuni Tarifi - En Kolay ve Lezzetli Tantuni Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?

Türk mutfağının önemli lezzetlerinden olan tantuni, Mersin'e has bir dürüm çeşididir. Temelinde, küçük doğranmış etin haşlanıp kızdırılmış bir sac üzerinde belirli malzemeler eklenerek yapılmasına dayanır. Evde tantuni tarifi de en çok araştırılan yemek tarifleri arasında öne çıkmaktadır. Peki, Mersin yöresine ait olan tantuni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tantuni nasıl yapılır, malzemeleri neler ve püf noktaları nedir sorusunun yanıtlarını içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte, evde yapabileceğiniz püf noktaları ile nefis ve lezzetli tantuni tarifi, yapılışı ve malzemeleri...

Giriş Tarihi: 25.08.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 10:27
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Piknik Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika

MALZEMELER

ET TANTUNİ MALZEMELERİ

  • 450 gram zırhtan geçirilmiş kuzu eti ya da kuşbaşı
  • 50 gram kuyruk yağı
  • Yarım su bardağı su
  • 3 Yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet kuru soğan (Piyazlık doğranmış)
  • Tuz
  • Pul biber
  • Sumak
  • Biber turşusu
  • Domates (Küp doğranmış)
  • Sumak
  • Maydanoz
  • Lavaş

TAVUK TANTUNİ MALZEMELERİ

  • 500 gram tavuk göğsü
  • Kalan malzemeler,&nbsp; - kuyruk yağı hariç - et tantuni malzemeleri ile aynıdır.

AŞÇININ NOTU

Tantuni, et ve tavuk olmak üzere iki ana malzemeden yapılır. Dileyen tavuk tantuni, dileyen ise et tantuni yapabilir. Burada önemli olan nokta, sac tava kullanılmasıdır. Tantuninin lezzetine ulaşmasında sac tavar önemli bir yer tutar ve imkan varsa sac tava kullanılması gerekmektedir.

YAPILIŞI

ET TANTUNİ YAPILIŞI:

  • Klasik tantuni yapılışında sac tava önemli bir yer tutar, bu yüzden bulabilirsek sac tava ile tantuniyi yapmaya başlayalım.
  • Sac tavanın içerisine kuyruk yağı eriterek tantuni yapılışına başlıyor.
  • Bunun ardından, olmazsa olmaz tantuni malzemelerinden sıvı yağı sac tavaya ilave ediyoruz.
  • Kırmızı toz biberi de ekleyip etleri kavuruyoruz.
  • Etler suyunu bırakıp çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz.
  • Bu sırada, biraz su, pul biber ve tuz ilave ediyoruz.
  • Hemen ardından lavaşlarımızı da çıkartıyoruz ve pişmeye devam eden etlerimizin üzerine koyup yumuşamalarını sağlıyoruz.
  • Lavaşlarımızın yumuşamasını beklerken piyazlık doğranmış soğanımızı sumakla iyice karıştırıp ovuyoruz ve suyunu güzelce salmasını bekliyoruz.
  • En son aşamaya geldik... Lavaşların içerisine tantuniyi alıp ekliyoruz. Dilim domates, biber turşusu ve sumaklı soğanı da eklemeyi unutmuyoruz.
  • Evde nefis ve lezzetli tantuniniz hazır. Afiyet olsun.

TAVUK TANTUNİ YAPILIŞI:

  • Tavuk tantuni yapılışı da et tantuni yapılışı ile aynıdır.
  • Ana malzeme olan etin yerini tavuk alırken kuyruk yağı kullanılmamaktadır.
  • Bundan dolayı, tavuk tantuni yaparken et tantuni yapılışı yönteminden yararlanabilirsiniz.

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