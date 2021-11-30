Fıstıklı kebap tarifi: Evde fıstıklı kebap nasıl yapılır?

Leziz antepfıstığı ile etin buluşmasıyla ortaya çıkan enfes bir yemek! Kebap severlerin gözdesi fıstıklı kebabı bir de evde deneyin! Peki fıstıklı kebap nasıl yapılır? İşte leziz fıstıklı kebap tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 15:42
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 300 gram yağsız kuzu eti
  • 300 gram kuzu boşluğu, tuz
  • 150 gram iri çekilmiş antepfıstığı

Patates püresi için:

  • 4 adet patates
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 2-3 çorba kaşığı iri dövülmüş antepfıstığı
  • Tuz, karabiber

Servis için:

  • Domates ve biber

AŞÇININ NOTU

Azar azar ve karıştırarak sütü ilave etmeyi ihmal etmeyin.

YAPILIŞI

  • Etleri kasabınızda bıçakla kıyma haline getirtin.
  • Bıçak kıymasını geniş bir kaba alıp üzerine antepfıstığı ve tuz ekleyip yoğurun.
  • Harçtan parçalar alıp, yuvarlak köfteler hazırlayın ve şişlere geçirin.
  • Çok az yağladığınız döküm tavada önlü arkalı pişirin.
  • Püre için soyduğunuz patatesleri tuzlu suda haşlayın.
  • udan alıp ezin. Tereyağını bir tencereye alıp üzerine ezilmiş patates ekleyin ve birkaç dakika kavurun.
  • Azar azar ve karıştırarak sütü ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın.
  • Servis kabına alıp üzerine antepfıstığı serpin. Domatesi ve biberleri arzunuza göre doğrayın ve çok az yağladığınız döküm tavada pişirin.
  • Fıstıklı kebabı patetes püresi, domates ve biber eşliğinde servis yapın.

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