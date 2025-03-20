Geleli kebabı tarifi: İftarda baş köşeye oturacak

Köfteyi hazırlayın: Kıymayı geniş bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, tuz, baharatlar, galeta unu ve suyu ekleyip iyice yoğurun. 10-15 dakika yoğurduktan sonra üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Patlıcanları közleyin: Patlıcanları ocakta, fırında veya közmatik ile közleyin. Kabuklarını soyup ince ince doğrayın.

Köfteleri pişirin: Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yassı köfteler yapın. Tavada az yağ ile iki tarafı da kızarana kadar pişirin.

Sosu hazırlayın: Tereyağını bir tavada eritin, biber salçasını ekleyip kavurun. Ardından rendelenmiş domatesleri, tuzu, şekeri ve baharatları ekleyip 5 dakika kadar pişirin. Suyu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.