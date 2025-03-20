Geleli kebabı tarifi: İftarda baş köşeye oturacak

Adını duyunca bile iştah kabartan Geleli Kebabı, köz patlıcanın enfes aroması ve nefis köftesiyle damak çatlatan bir lezzet! Bu tarif, restoranlarda yediğiniz kebapları unutturacak. Üstelik evde kolayca yapabilirsiniz! İşte sizi baştan çıkaracak mükemmel tarif… 🍢😋

Giriş Tarihi: 20.03.2025 08:25 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 08:25

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 500 gr orta yağlı dana veya kuzu kıyma
  • 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi
  • 1 yemek kaşığı su

Sosu için:

  • 2 adet patlıcan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 adet domates (rendelenmiş)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • Yarım çay bardağı su

Yapılışı:

  1. Köfteyi hazırlayın: Kıymayı geniş bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, tuz, baharatlar, galeta unu ve suyu ekleyip iyice yoğurun. 10-15 dakika yoğurduktan sonra üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

  2. Patlıcanları közleyin: Patlıcanları ocakta, fırında veya közmatik ile közleyin. Kabuklarını soyup ince ince doğrayın.

  3. Köfteleri pişirin: Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yassı köfteler yapın. Tavada az yağ ile iki tarafı da kızarana kadar pişirin.

  4. Sosu hazırlayın: Tereyağını bir tavada eritin, biber salçasını ekleyip kavurun. Ardından rendelenmiş domatesleri, tuzu, şekeri ve baharatları ekleyip 5 dakika kadar pişirin. Suyu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

  5. Servis: Közlenmiş patlıcanları servis tabağına alın. Üzerine köfteleri yerleştirin ve domates sosunu dökün. Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun! 😋

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