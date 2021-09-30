Hamburger tarifi: Evde hamburger nasıl yapılır?

Dışarıda yemek yemek denince özellikle gençlerin aklına ilk gelen yiyeceklerden biridir hamburger. Herhalde hepimiz annemizden bir kere “ben sana evde daha iyisini yaparım, dışarıda içine ne koydukları belli değil” lafını duymuşuzdur. Peki, evde o harika hamburgeri nasıl yapabiliriz? Bu tarif ile size hem evde hamburger yapımı, hem hamburger ekmeği tarifi, hem de hamburger köftesi tarifi vereceğiz. Tabi tüm bunların yanında nefis hamburger sosu tarifi vermemek olmaz. İşte evde hamburger tarifi.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 14:24Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 14:24
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Hamburger ekmeği malzemeleri;
1 su bardağı süt ( oda sıcaklığında )
1 su bardağı su ( oda sıcaklığında )
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
Alabildiğince un ( hafif ele yapışacak kıvamda )
Hamburger ekmeği üzeri için;
Yumurta sarısı
Yarım çay kaşığı pekmez
1 çay kaşığı sıvı yağ
Çok az su
Susam (isteğe bağlı)
Hamburger köftesi malzemeleri;
500 gr. Dana kıyma
1 adet büyük boy soğan
2 yemek kaşığı galeta unu
4 yemek kaşığı su
Karabiber / kimyon
1 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı)
Hamburger sosu malzemeleri;
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı limon suyu
3 yemek kaşığı mayonez
1 yemek kaşığı su
1 tutam karabiber
1 küçük soğanın yarısı (rondodan geçirilip suyu alınmış)
Ayrıca;
Turşu
Marul
Domates
Ketçap / mayonez ( isteğe bağlı )
AŞÇININ NOTU
• Ekmek yapımı için kullanacağınız tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.
• Hamburger köftesi için kullanılacak olan soğanı rondodan geçirip suyunu sıkarak kullanmalısınız.
• İsteğe bağlı olarak hamburgerinizde cheddar peynir kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Hamburger ekmeği yapılışı;
Tüm malzemeleri yoğurma kabında hafif ele yapışan kıvamda olacak şekilde yoğurun.
Tüm malzemeler karışınca 5 dakika boyunca hızlıca yoğurun.
İyice yoğurulan hamurun üstünü streçleyip 1 saat mayalanmaya bırakın.
Mayalanıp hazır hale gelen hamuru ortalama 8 – 10 bezeye bölüp hamburger ekmeği gibi yuvarlak hale getirip yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Tepside de tekrar mayalanması için yarım saat bekletip, üzerine yumurta sarısı ile hazırlanan karışımdan sürüp susam serpin.
175 derece önceden ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirin.
Dilerseniz pişen ekmeklerin iç kısımlarını galeta unu yapmak üzere çıkarın.
Hamburger köftesi yapılışı;
Yukarıda belirttiğimiz köfte için olan tüm malzemeleri hafifçe çok yoğurmadan karıştırın.
Hazırladığınız hamburger ekmeklerinden biraz daha büyük köfteler hazırlayın.
Hazırladığınız köfteleri yarım saat dolapta dinlendirin.
Dolaptan çıkardığınız köfteler oda sıcaklığına gelince az yağda arkalı önlü pişirin.
Hamburger sosu yapılışı;
Soğanları rondodan geçirdikten sonra tüm malzemeleri karıştırıp kıvamlı bir sos elde edin.
Hamburger yapılışı;
Hamburger ekmeği, hamburger köftesi ve sos hazır olduktan sonra hamburger ekmeğinin alt ve üst kısmına hazırladığınız sostan sürün.
Ekmeğin alt kısmına köfteyi yerleştirip üzerine isteğinize göre turşu, marul ve domates koyun.
İçine mayonez ya da ketçap sıkabilirsiniz.
İsteğe göre ikinci köfteyi yerleştirin, isteğe göre tek köfteli yapın.
Ekmeğin üst kısmını da kapatıp hamburgerinizi hazır hale getirin.