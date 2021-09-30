Hamburger tarifi: Evde hamburger nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Ekmek yapımı için kullanacağınız tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır. • Hamburger köftesi için kullanılacak olan soğanı rondodan geçirip suyunu sıkarak kullanmalısınız. • İsteğe bağlı olarak hamburgerinizde cheddar peynir kullanabilirsiniz.