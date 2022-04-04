İftara ne pişirsem diyenlere özel! Püreli tepsi kebabı tarifi

Bu kebabın enfes lezzetine kapılıp defalarca yemek isteyeceksiniz...Sosu ve patates püresi ile eşsiz bir buluşma sağlayan; tepsi kebabı tarifi, sizi büyüleyecek. Denemeyen bin pişman!

Giriş Tarihi: 04.04.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 09:43
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Anneler Günü Babalar Günü Şeker Bayramı Kurban Bayramı Yılbaşı Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 45 dakika
  • Adet : 200 kcal

MALZEMELER

  • 500 gram kıyma
  • 1 demet maydanoz
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 1 kase ekmek içi
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Nane

Püresi için;

  • 6 adet patates
  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz

Sosu için;

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

YAPILIŞI

  1. Patatesleri haşlanmak üzere ocağa alın ve köftesini yoğurun.
  2. Bunun için; soğanları dilimleyip yumurta, sarımsak ve maydanozla beraber rondodan geçirin.
  3. Geniş bir kapta tüm malzemeleri kıyma ile yoğurarak biraz dinlendirin.
  4. Sonra fırın kabına köfte harcını elinizle yayın. Bir kasede salçayı 2 su bardağı kadar sıcak su ile ufaltarak kıymanın üzerine gezdirin.
  5. Tepsiyi fırına sürerek 170 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
  6. Bu arada patates püresinin hazırlanmasına geçebilirsiniz.
  7. Haşlanmış patatesler soyularak ufak ufak doğrayın.
  8. Tereyağı ve tuz ilave edilerek ezici yardımı ile ezin. Bu sırada yavaş yavaş süt ilave edin.
  9. Patates püresini nasıl biliyorsanız öyle yapabilirsiniz. Daha krema gibi bir püre için blender kullanabilirsiniz.
  10. Patatesler iyice krema gibi olduktan sonra kaşar peynirini ilave edip tahta kaşıkla biraz karıştırın. Böylelikle püreniz hazır olacak.
  11. Fırından aldığınız sıcak köftenin üzerine püreyi yayarak üzerini dilimlenmiş domatesler ve biberler ile süsleyip tekrar fırına sürün.
  12. Domatesler eriyene kadar fırında tuttuktan sonra fırından alarak dilimleyip servis yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun!

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