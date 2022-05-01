Kebapçı lezzetinin aynısı: Beyti kebabı tarifi

Türk mutfağının en sevilen kebaplarından biri olan beytiyi hazırlamak için aslında evdeki malzemelere ihtiyacınız bulunuyor. Yufka ve etin muhteşem uyumunu sunan bu yemek, akşam yemeği davetlerinin de vazgeçilmezi olacak. Üstelik kebapçıdaki lezzeti aratmayan bu enfes şöleni hazırlamak ise düşündüğünüzden daha kısa vakit alıyor. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 01.05.2022 09:20Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 09:20
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
489 kcal
MALZEMELER
1-2 adet yufka
Beyti Köftesi için:
400g kıyma
1 adet yumurta
1 adet soğan
1 diş sarımsak
Yarım çay bardağı galeta unu
Tuz
Karabiber
Kimyon
Yufkalara ve üzerine sürmek için:
2-3 yemek kaşığı tereyağı
Domates sosu için:
1 su bardağı domates rendesi
1 yemek kaşığı tereyağı
Karabiber
Tuz
Yanında servis etmek için
Yoğurt
YAPILIŞI
İlk olarak beytinin köftesini hazırlamakla başlamak gerekiyor.
Soğan, sarımsak ve yumurtayı rondoda çekin. İsterseniz soğan ve sarımsağı rendeleyebilirsiniz.
Köfte içi çekilen malzemeleri, galeta ununu ve baharatları bir kaba aldıktan kıyma ile birlikte sonra iyice yoğurun.
Köfter harcından uygun miktarda aldıktan sonra uuzn ve yassı olacak şekilde şekil verin. Köftelerin pişerken kısalıp kalınlaştığını göz önünde bulundurarak ayarlamaları yapabilirsiniz.
Şekillenen köfteleri, bir fırın tepsisine alarak 190 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.
Yufkalardan birini iki bölün, tek kat olacak şekilde bir parçasının üzerine terayağı sürün.
Fırından alınan köfteleri, yufkanın geniş kısmına boşluk bırakmadan tek sıra halinde dizin ve yufkanın kenarlarını içe katlayarak rulo hale getirin.
Tüm sarma işlemi bittikten sonra verev şekilde kesin ve tekrar tepsiye dizin.
Üzerlerine tereyağı sürerek fırına verin.
Kebap kızarırken domates sosunu hazırlayın. Tereyağını tavada erittikten sonra domates rendesini ekleyin. Birkaç dakika kaynayınca tuz ve karabiber ekleyin.
Yufkaların üzeri hafifçe kızardıktan sonra fırından alın.
Beyti kebabını servis tabağına aldıktan sonra üzerine domates sosundan gezdirin. Yanına birkaç kaşık yoğurt koyun.