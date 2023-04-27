Kıymalı bezelye yemeği tarifi: Lezzet dolu şifa deposu

Bezelye, birçok formuyla sevilen sebzeler arasında yer alırken aynı zamanda sofralara da binbir tarifle geliyor. Bunlardan biri olan kıymalı bezelye yemeği, doyurucu formuyla birçok kişinin sevdiği yemekler arasında yer alıyor. İşte lezzet dolu o tarif...

Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:26
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 171 kcal

MALZEMELER

  • 1 adet soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 adet havuç
  • 2 orta boy patates
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 200g kıyma
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 su bardağı taze bezelye
  • 5 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

  1. Soğanı yemeklik, sarımsağı ise ince ince doğradıktan sonra küp küp olacak şekilde havuç ve patatesleri de doğayın.
  2. Tencereye sıvı yağ alın ve üzerine kıymayı ilave edin. Orta ateşte kıymanın rengi dönene kadar iyice kavurun.
  3. Kavrulan kıymaya soğan ve sarımsağı ilave edin ve 2 - 3 dakika kadar kavurmaya devam edin.
  4. Salça, baharatlar ve tuzu ekledikten sonra salçanın kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin.
  5. İlk olarak sebzelerimizi doğrayalım. Bunun için soğanı yemeklik doğrayalım, sarımsağı ince ince keselim.
  6. Doğranmış havuç ve patatesleri de ekledikten sonra iyice karıştırın. Ardından bezelyeleri de ekleyin.
  7. Karışıma, son olarak su ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın.
  8. Kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte patates ve bezelyeler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
  9. Pişen yemeği servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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