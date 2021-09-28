Kıymalı kapuska tarifi: Kıymalı kapuska yemeği nasıl yapılır?
Kış aylarının vitamin ve sağlık deposu olarak bilinen sebzesi lahana, farklı yemekler ile sofralarımızı taçlandırmaktadır. Doyurucu ve lezzetli bir tarif olan kapuskayı kıymalı denemeyenler bu tarifi kaçırmadan denemeli. Hazırlanışı pratik ve hızlı olan kıymalı kapuska yemeği arzuya göre bulgur ya da pirinçle de yapılabilir. Havucun da çok yakıştığı kıymalı kapuska tarifi ile karşınızdayız. İşte merak edilen Kıymalı kapuska tarifi.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 13:48Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 13:48
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
65 dakika
MALZEMELER
Orta boy yarım lahana
250 gr dana ya da kuzu kıyma
1 adet orta boy soğan
1 adet havuç
2 ya da 3 yemek kaşığı pirinç ya da bulgur
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı biber salçası
5 yemek kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı sıcak su
Tuz
Karabiber
Pul biber
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Kıymalı kapuska yapımı için ilk adımda lahanalarınızın yapraklarını ayırın.
Lahanalarınızın daha iyi pişmesi için tuzlu su içerisine atarak 10 dakika kadar bekletin. Ardından ılık ve bol su ile lahanalarınızı yıkayın.
Ayırdığınız lahananın yapraklarını kestikten sonra iç kısmını kapuska yemeği için kullanın.
Diğer taraftan tencereye zeytinyağını koyun. Yağ ısındıktan sonra küp küp doğradığınız soğanları ekleyin ve kavurun.
Soğanlar pembeleştikten sonra doğradığınız havuçları ekleyin ve karıştırın.
Ardından domates ve biber salçasını ekleyerek salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Kavrulan malzemelerin içerisine arzuya göre dana ya da kuzu kıymayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Kıymaları yaklaşık 10 dakika diğer malzemeler ile pişirin.
Kıyma da piştikten sonra kestiğiniz lahanaları karışımın içine koyun.
Kapağını kapatarak 10 dakika pişirin ve kendi suyunu çekmesini bekleyin.
Kendi suyunu çektikten sonra lahanaya isteğinize göre pirinç ya da bulguru ekleyin ve sıcak suyu dökün.
Eğer pirinçli ya da bulgurlu yapmak istemezseniz bu malzemeleri eklemeden sıcak suyu ekleyerek lahanalar yumuşayana kadar yemeğinizi pişirin.
Yaklaşık 10 dakika daha, pişene kadar kısık ateşte kıymalı kapuska yemeğinizi ocakta tutun.
Lahanaların piştiğinden emin olduktan sonra kıymalı kapuska yemeğinizi tabağa alarak servis yapın.