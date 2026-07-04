Lezzetiyle baş döndürecek hünkarbeğendi tarifi!

Tas Kebabı (Etli Kısım) İçin:

1 çay kaşığı tuz, karabiber ve kekik

1 yemek kaşığı domates salçası (İsteğe bağlı yarım kaşık da biber salçası eklenebilir)

1 adet büyük boy domates (Kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ

500 gram dana veya kuzu kuşbaşı eti (Kuzu eti daha çabuk pişer ve yumuşak olur)

Beğendi (Patlıcanlı Püre) İçin:

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber (İsteğe bağlı çok az muskat rendesi)

4-5 adet orta boy patlıcan (Bostan patlıcanı olursa içi daha etli olur)

1. Etin Pişirilmesi (Tas Kebabı)

Geniş bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını alıp kızdırın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Suyunu çeken etlerin üzerine yemeklik doğranmış soğanları ve sarımsakları ilave edin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

Doğranmış yeşil biberleri ekleyip 1-2 dakika daha çevirin.

Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun, ardından küp küp doğranmış domatesleri ekleyin.

Domatesler hafifçe eridiğinde sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ekleyin. (Kekiği en son piştikten sonra ekleyeceğiz ki acılık yapmasın.)