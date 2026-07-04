Lezzetiyle baş döndürecek hünkarbeğendi tarifi!

Tas Kebabı (Etli Kısım) İçin:
500 gram dana veya kuzu kuşbaşı eti (Kuzu eti daha çabuk pişer ve yumuşak olur)
2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)
3 diş sarımsak (İnce kıyılmış)
2 adet yeşil biber (Doğranmış)
1 adet büyük boy domates (Kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış)
1 yemek kaşığı domates salçası (İsteğe bağlı yarım kaşık da biber salçası eklenebilir)
2 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz, karabiber ve kekik
Beğendi (Patlıcanlı Püre) İçin:
4-5 adet orta boy patlıcan (Bostan patlıcanı olursa içi daha etli olur)
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1,5 su bardağı soğuk süt
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber (İsteğe bağlı çok az muskat rendesi)
1. Etin Pişirilmesi (Tas Kebabı)
Geniş bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını alıp kızdırın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Suyunu çeken etlerin üzerine yemeklik doğranmış soğanları ve sarımsakları ilave edin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.
Doğranmış yeşil biberleri ekleyip 1-2 dakika daha çevirin.
Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun, ardından küp küp doğranmış domatesleri ekleyin.
Domatesler hafifçe eridiğinde sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ekleyin. (Kekiği en son piştikten sonra ekleyeceğiz ki acılık yapmasın.)
Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte etler lokum gibi yumuşayana kadar (yaklaşık 45-60 dakika) pişirin. Ocaktan almadan hemen önce kekiği serpin.
2. Patlıcanların Közlenmesi
Patlıcanları yıkayıp kurulayın ve üzerlerine bıçakla birkaç delik açın.
Fırında 200 derecede, ocak üzerinde veya mangalda patlıcanları iyice yumuşayana kadar közleyin.
Közlenen patlıcanların kabuklarını sıcakken soyun (kararmamaları için içlerine birkaç damla limon sıkabilirsiniz) ve bıçakla ince ince kıyarak püre haline getirin.
3. Beğendinin Hazırlanması
Başka bir tavada tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar (hafif pembeleşene dek) kavurun.
Kavrulan una soğuk sütü azar azar ekleyin ve topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla sürekli ve hızlıca karıştırın.
Sos kıvam almaya başladığında ezdiğiniz közlenmiş patlıcanları tavaya ekleyin ve iyice harmanlayın.
Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini, tuzu ve karabiberi ilave edin. Peynirler eriyip beğendi sakız gibi bir kıvam aldığında ocaktan alın.
4. Servis Aşaması
Geniş ve düz bir servis tabağının tabanına sıcak beğendiyi güzelce yayın.
Ortasına bir havuz açarak veya doğrudan üzerine, hazırladığınız sulu tas kebabını yerleştirin.
Yemeğin kendi lezzetli suyundan da beğendinin üzerine hafifçe gezdirin.
Afiyet olsun!