Lokanta Usulü Sulu Köfte Tarifi: Lokanta Usulü Sulu Köfte Nasıl Yapılır?
Lokanta yemekleri içinde çorbalardan sonra en çok sevilen yemek tarifi ile karşınızdayız. Hem de tam olarak lokanta tarifi ile. Her lokantanın kendine özel bir lezzet sırrı olsa da en çok tercih edilen lezzeti sizin için bulduk ve tarifini hazırladık. Püf noktalarına dikkat ederseniz ve malzemeleriniz eksiksiz olursa lokanta usulü sulu köfte nasıl yapılır sorusundan hiç korkmanıza gerek yok. Eğer akşam yemeği için lokanta usulü sulu köfte tarifini deneyecekseniz, tarifin detaylarına bakalım hep beraber.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 15:17Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 15:17
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Köftesi için;
400 gram az yağlı kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 avuç ufalanmış ekmek içi
1 adet rendelenmiş sarımsak
Karabiber
Kimyon
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
2 yemek kaşığı un
Yemek için;
3 adet patates
1 adet soğan
2 adet biber
4 küçük domates
2 yemek kaşığı salça
3-4 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber
AŞÇININ NOTU
Bir avuç maydanozu ince ince kıyıp üzerine dökerek servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Lokanta usulü sulu köftenizin yapılışına öncelikle köftenizi yoğurup hazırlayarak başlayın. Köftenin malzemelerinin tamamını bir yoğurma kabına alın. Özellikle soğan ve sarımsağın rendelenmiş olmasına dikkat edin ki pişerken ağza gelmesin.
Köftelerinizi fındık büyüklüğünde yuvarlayın ve 2 yemek kaşığı un serptiğiniz tepsiye yan yana dizin. Köftelerinizin iyice una bulandığından emin olun ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
Köfteleriniz buzdolabında dinlenirken yemeğinizin yapımına geçin. Soğanlarınızı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda kavurun.
Soğanlarınız kavrulurken içine biberlerinizi ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Soğan ve biberiniz kavrulurken patateslerinizi de küp küp doğrayıp içine ekleyin ve beraber 2-3 dakika boyunca kavurun.
Daha sonra domateslerinizi rendeleyip içine koyun ve salçanızı da ekleyip hepsini beraber kavurun.
Kavrulan sebzelerinizin üzerine sıcak suyunuzu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başlayan yemeğinizin içine dolaptaki köftelerinizi de ekleyin ve kısık ateşte 15 dakika boyunca kaynatın.
Köftelerinizin ve patatesleriniz istediğiniz gibi piştikten sonra yemeğinizi ocaktan alın. İstediğiniz gibi servis edebilirsiniz.