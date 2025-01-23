Macar gulaş tarifi: Lezzetiyle favoriniz olacak...
Macar mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan gulaş, doyurucu ve besleyici bir et yemeğidir. Zengin aroması, bol sebzeli yapısı ve baharatların uyumuyla sofraların baş tacı olur. Özellikle soğuk havalarda içinizi ısıtacak bu klasik tarif, Macaristan'ın geleneksel lezzetlerini mutfağınıza taşır. İşte en lezzetli Macar gulaş tarifi...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:41Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:41
YAPILIŞI
Malzemeler:
500 gr dana eti (kuşbaşı doğranmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı
2 adet büyük soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı domates salçası
2 adet domates (rendelenmiş veya küp doğranmış)
2 adet kırmızı biber (iri doğranmış)
2 adet patates (küp doğranmış)
1 adet havuç (küp doğranmış)
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (tatlı veya acı, tercihinize göre)
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)
1 çay kaşığı karabiber
1 litre et suyu (veya su)
Hazırlık:
Tencereye sıvı yağı ekleyip ısıtın. Kuşbaşı doğranmış dana etini ekleyip yüksek ateşte güzelce mühürleyin. Etlerin her tarafı kahverengileşince kenara alın.
Aynı tencerede doğranmış soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun. Ardından ezilmiş sarımsağı ekleyip 1 dakika daha kavurmaya devam edin.
Salçayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Daha sonra toz kırmızı biber ve kimyonu ekleyip karıştırın.
Rendelenmiş domates ve doğranmış kırmızı biberi ekleyin. Orta ateşte birkaç dakika pişirin.
Mühürlenmiş etleri tencereye geri koyun. Üzerine et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. (Eğer et suyu yoksa su kullanabilirsiniz.)
Etler yaklaşık 30-40 dakika piştikten sonra küp doğranmış patates ve havuçları ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin (yaklaşık 20-30 dakika).
Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Eğer daha yoğun bir tat isterseniz baharat miktarını artırabilirsiniz.
Sıcak olarak servis yapın. Yanına taze ekmek veya Macarların geleneksel ekşi krema ve ekmek kombinasyonu ile sunabilirsiniz.