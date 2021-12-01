Sebzeli Sulu Köfte Tarifi: Sebzeli Sulu Köfte Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Eğer farklı aromalar denemeyi seviyorsanız yemeğiniz piştikten sonra üzerine 3-4 adet defne yaprağı koyup ağzını kapatıp kendi sıcağında 10 dakika bekletin. Defne yaprağı yemeğinize farklı bir aroma ve ferahlık katacaktır.