Sebzeli Sulu Köfte Tarifi: Sebzeli Sulu Köfte Nasıl Yapılır?
Doyurucu ve tam bir vitamin deposu yemek tarifi ile tanışmak ister misiniz? Sebzeli sulu köfte tarifi, tüm bu özelliklere sahip. İçindeki sebzelerin vitamini, terbiyesinin lezzeti ve köftesinin besleyiciliği ile hayran olacağınız bir lezzet. Yemelere doyamayacağınız ve evinizin vazgeçilmezlerinden biri olacak bir yemek sebzeli sulu köfte yapılışı da bir hayli kolay. İsterseniz misafir ağırlar, isterseniz katı gıdaya geçen çocuğunuza yaparsınız. Sebzeli sulu köfte nasıl yapılır sorusunun detaylarında hem malzemelerin hem de bu harika besleyici yemeğin yapılışının tüm detaylarından bahsedeceğiz.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 15:37Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 15:37
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Köftesi için;
250 gram az yağlı kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
2 yemek kaşığı pirinç
1 diş rendelenmiş sarımsak
Tuz, kimyon, karabiber
1 kahve fincanı un
Terbiyesi için;
1 adet yumurta sarısı
Yarım limonun suyu
Yemek için;
1 litre su
2 adet patates
2 adet havuç
1 çay bardağı haşlanmış bezelye
3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
Servis için;
Bir avuç ince kıyılmış maydanoz
AŞÇININ NOTU
Eğer farklı aromalar denemeyi seviyorsanız yemeğiniz piştikten sonra üzerine 3-4 adet defne yaprağı koyup ağzını kapatıp kendi sıcağında 10 dakika bekletin. Defne yaprağı yemeğinize farklı bir aroma ve ferahlık katacaktır.
YAPILIŞI
Köftenizi yoğuracağınız kaba kıymayı, pirinci, rendelenmiş soğan ve sarımsağı koyup iyice karıştırın. Köfteniz iyice karıştıktan sonra baharatları da ekleyip karıştırmaya devam edin.
Köfteniz hazır olduktan sonra 1 kahve fincanı unu bir tepsiye serpiştirin ve köftelerinizi fındık büyüklüğünde parçalar halinde yuvarlayıp bu unun içine atın.
Tüm köfteleri bu şekilde hazırlayıp unun içine attıktan sonra dinlenmesi için dolaba kaldırın.
Köfteleriniz dinlenirken patateslerinizi ve havuçlarınızı yemeklik doğrayın ve tencereye koyup üzerine su ekleyip kaynamaya bırakın.
Patates ve havucunuz kaynamaya başlayınca köftelerinizi de içine ekleyin ve kaynatmaya devam edin.
Yemeğinizi 10 dakika kaynattıktan sonra haşlanmış bezelyelerinizi de ekleyin ve pişmeye bırakın.
Yemeğiniz pişerken terbiyesini hazırlayın. Limon suyu ve yumurta sarısını karıştırıp iyice çırpın. Çırptığınız karışıma yemeğinizin suyundan 1 kepçe ekleyin ve çırpmaya devam edin.
Yemeğin terbiyesi ılıdığında yemeğin içine dökün. Terbiyenizi dökerken yemeğinizi devamlı olarak karıştırın.
Terbiyesini de eklediğiniz yemeği kısık ateşte 10 dakika kaynatın.
Altını kapattıktan sonra ince kıyılmış maydanozları üzerine ekleyip karıştırın.