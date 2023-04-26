Şıhıl mahşi tarifi: Dolmaların şahı, sofraların lezzet bombası
Güneydoğu mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan şıhıl mahşi, kabak ve kıymanın buluşması adeta lezzet şölenine dönüşüyor. Ana yemeklerin doyurucu altenatiflerinden biri olan bu dolmayı aynı zamanda pratik şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:30Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 09:30
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
420 kcal
MALZEMELER
4 -5 adet dolmalık kabak
300 gr kıyma
1 orta boy soğan
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 kahve fincanı haşlanmış nohut
Yarım demet maydanoz
2 yemek kaşığı salça (silme)
1 çay bardağı su
Yarım tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Kabakları kızartmak için;
Sıvı yağ
Sos için;
1 yemek kaşığı salça
1 kase yoğurt
YAPILIŞI
Kabakları yıkadıktan sonra üzerini çatalla çizin ve kabakların boyutuna göre ikiye veya üçe bölüm.
İçlerini tatlı veya çay kaşığıyla oyduktan sonra sıvı yağda çevirerek kızartın.
Ardından kıymayı iyice kavurun, içine salça ve baharatlarını ekledikten sonra haşlanmış nohutu da ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra kapatın.
Hazırladığınız iç harç iyice soğuduktan sonra kabakları doldurun ve pişireceğiniz fırın kabına yan yana dizin.
Ayrı bir kapta ise; bir yemek kaşığı salçayı bir bardak suyla iyice açın. Tepsinin kenarından dökün.
200 derecelik önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
Yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.