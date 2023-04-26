Şıhıl mahşi tarifi: Dolmaların şahı, sofraların lezzet bombası

Güneydoğu mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan şıhıl mahşi, kabak ve kıymanın buluşması adeta lezzet şölenine dönüşüyor. Ana yemeklerin doyurucu altenatiflerinden biri olan bu dolmayı aynı zamanda pratik şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 09:30
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 420 kcal

MALZEMELER

  • 4 -5 adet dolmalık kabak
  • 300 gr kıyma
  • 1 orta boy soğan
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 kahve fincanı haşlanmış nohut
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 yemek kaşığı salça (silme)
  • 1 çay bardağı su
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Kabakları kızartmak için;

  • Sıvı yağ

Sos için;

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 kase yoğurt

YAPILIŞI

  1. Kabakları yıkadıktan sonra üzerini çatalla çizin ve kabakların boyutuna göre ikiye veya üçe bölüm.
  2. İçlerini tatlı veya çay kaşığıyla oyduktan sonra sıvı yağda çevirerek kızartın.
  3. Ardından kıymayı iyice kavurun, içine salça ve baharatlarını ekledikten sonra haşlanmış nohutu da ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra kapatın.
  4. Hazırladığınız iç harç iyice soğuduktan sonra kabakları doldurun ve pişireceğiniz fırın kabına yan yana dizin.
  5. Ayrı bir kapta ise; bir yemek kaşığı salçayı bir bardak suyla iyice açın. Tepsinin kenarından dökün.
  6. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
  7. Yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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