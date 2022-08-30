Simit kebabı tarifi: Dillere destan olan bu lezzet ağzınızın suyunu akıtacak!
Gaziantep mutfağından gelen bu meşhur lezzet akşam sofralarında yerini almaya hazır mı? Baharatları ve yumuşak etiyle damaklarda şölen oluşturan bu tarifi mutlaka denemelisiniz! İsmini bulgurdan alan bu yemek, ızgarada pişirilir. İşte bir yaptıkça bin yapmak isteyeceğiniz o tarif...
Giriş Tarihi: 30.08.2022 16:13Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 16:13
8 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiPiknikDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
340 kcal
MALZEMELER
1 küçük baş kuru sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 kg kebaplık zırh kıyması
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 yemek kaşığı pul biber
1 su bardağı simit (İnce bulgur)
1 tatlı kaşığı kimyon
YAPILIŞI
İlk olarak, bir tepsi içine simit ve 1 bardak ılık suyu alarak 15 dakika bekletin.
Sonra içine kıyma ve baharatları ilave edin.
10 dakika kadar köfte yoğurur gibi yoğurmaya devam edin.
Hazırladığınız harcı şişe doğru yapıştırın ve şekil verin.
Ateşte sık sık çevirerek etin güzelce pişmesini sağlayın.
Simit kebabını turşu, acılı ezme ve biber ile servis edebilirsiniz.