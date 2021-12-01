Tavuk Kıymasından Sulu Köfte Tarifi: Tavuk Kıymasından Sulu Köfte Nasıl Yapılır?
Eğer tavuk etinin hatta tavuk kıymasının tadını seviyorsanız bu tarifi denemelisiniz. Özellikle kırmızı et ile yapılan sulu köfte yemeğinden çok daha hafif bir tariftir. Hem sosu hem dr yemeğin lezzeti ile hepimizin kalbini çalan bir yemek. Peki, bu kadar övdüğümüz tavuk kıymasından sulu köfte nasıl yapılır? Yapımı çok kolay ve çok pratik olan bu yemek ayrıca oldukça da çok besleyici.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 15:42Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 15:42
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
Köftesi için;
250 gram tavuk kıyması
5 yemek kaşığı ince bulgur
1 adet rendelenmiş soğan
1 yemek kaşığı salça
Kimyon, tuz, karabiber
Yemek için;
2 adet patates
1 adet havuç
2 adet yeşilbiber
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
4-5 yemek kaşığı sıvı yağ
4-5 su bardağı sıcak su
AŞÇININ NOTU
Eğer elinizde hazır olarak tavuk kıyması yoksa 2 adet tavuk göğsünü çiğ halde rondodan geçirerek tavuk kıyması elde edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Yemeğinizi yapmaya öncelikle köfteleri yaparak başlayın. Köfte için olan ince bulguru 10-15 dakika sıcak suda bekletip şişmesini sağlayın.
İnce bulgurunuz piştikten sonra tavuk kıyması, soğan, salça, bulgur ve baharatları karıştırıp iyice yoğurun.
Dağılmayacak elde duran bir kıvam elde edin. Hamurunuz hazır olduğunda fındık büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın.
Bütün köfteleri hazırladıktan sonra dolaba koyun dinlenmesi için.
Köfteleriniz dolapta dinlenirken yemeği hazırlamaya geçin. Yemeği yapacağınız tencerenize yağı, soğanı ve salçayı alıp kavurun.
Kavrulmaya devam ederken biber, havuç ve patatesleri küçük küçük küpler halinde doğrayın.
Onları da tencereye ekleyip kavurmaya devam edin. 5-6 dakika tüm malzemeleri beraber kavurduktan sonra üzerine sıcak suyu ekleyin.
Yemeğiniz kaynamaya başladığında kısık ateşe alıp içine dolapta beklettiğiniz köftelerinizi de ekleyin ve hepsi beraber 20 dakika kısık ateşte kaynatın.
Yemeğiniz piştikten sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.