Ziron tarifi: Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor...

Gürcistan mutfağında yaygın olarak yapılan Siron, Türkiye’de farklı yörelerde değişik isimlerle anılan geleneksel bir lezzettir. Artvin ve Sakarya’da Silor veya Silori, Elazığ’da Sırın olarak bilinen bu yemek, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu’da Ramazan iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. Yufkanın rulo yapılıp kesilerek fırınlanması, ardından sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sos ile buluşturulmasıyla hazırlanan siron, hem pratik hem de doyurucu bir alternatiftir. Çeşitli iç harçlarla veya farklı soslarla zenginleştirilebilen siron, kıymalı, peynirli ya da sade olarak da tüketilebilir. Bu çok yönlü tarif, geleneksel mutfak kültürümüzün önemli bir parçasıdır.
Giriş Tarihi: 28.02.2025 08:59Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 08:59
YAPILIŞI
3 adet yufka (veya ince lavaş)
250 g kıyma
1 adet soğan (ince doğranmış)
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
1 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak (dövülmüş)
1 çay kaşığı tuz (yoğurt için)
1 tatlı kaşığı tereyağı (üzeri için)
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı:
Yufkaları (veya lavaşı) sıkı bir şekilde rulo yaparak 2 cm genişliğinde dilimleyin.
Kesilen parçaları yağlanmış fırın tepsisine dizin ve önceden 180°C'de 10-15 dakika kadar kızarana kadar pişirin.
Bir tavaya sıvı yağ ve tereyağını ekleyin.
İnce doğranmış soğanı ekleyip kavurun.
Üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek ocaktan alın
Yoğurdu bir kasede dövülmüş sarımsak ve tuz ile çırpın.
Fırında kızaran yufkaları servis tabağına alın. Üzerine önce sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Ardından kıymalı harcı ekleyin.
Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biberi ekleyin. Hafif kızınca yemeğin üzerine gezdirin.
Ziron, sıcak veya ılık olarak servis edilir. Yanında turşu veya ayranla çok iyi gider.