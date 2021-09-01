Glutensiz çiğ börek tarifi

Eskişehir'in en güzel lezzetlerinden biri olan çiğ böreği evde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Çölyak hastalarının ve glutensiz beslenenler içn enfes bir lezzet olan glutensiz çiğ böreği çok seveceksiniz. Peki glutensiz çiğ börek nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte glutensiz çiğ börek tarifi...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 10:11
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 50 dakika

MALZEMELER

500 gr glutensiz ekmek karışımı

5 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Alabildiği kadar su

İçi için:

250 gr. kıyma

1 adet kuru soğan

1-2 dal maydanoz

1 çay kaşığı tuz

Sıvı yağ

AŞÇININ NOTU

Yağını çekmesi için böreği tavadan aldıktan sonra peçete üzerinde yağının süzülmesini sağlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

Ekmek karışımını çukur bir kaba boşaltın, tuz ve yumurtaları ekleyin. Alabildiği kadar su ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamurunuzu ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Her parçayı avucunuzda yuvarlak beze yapın. Bezelerin kurumaması için üzerlerini nemli bir bezle kapatın. Tezgah üzerinde veya masa üzerinde zemini ekmek karışımı ile biraz unlayın, pasta tabağı büyüklüğünde hamurunuzu merdane ile açın. Diğer tarafta iç malzeme için kıyma, tuz, ince kıyılmış maydanoz ve küçük küp doğranmış kuru soğanınızı harmanlayın. Açtığınız hamurların kenarına yeteri kadar kıymalı içten yayıp böreklerinizi yarım ay şeklinde kapatın. Tavada sıvı yağı kızdırın ve börekleri ters yüz ederek kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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