Glutensiz çiğ börek tarifi

Ekmek karışımını çukur bir kaba boşaltın, tuz ve yumurtaları ekleyin. Alabildiği kadar su ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamurunuzu ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Her parçayı avucunuzda yuvarlak beze yapın. Bezelerin kurumaması için üzerlerini nemli bir bezle kapatın. Tezgah üzerinde veya masa üzerinde zemini ekmek karışımı ile biraz unlayın, pasta tabağı büyüklüğünde hamurunuzu merdane ile açın. Diğer tarafta iç malzeme için kıyma, tuz, ince kıyılmış maydanoz ve küçük küp doğranmış kuru soğanınızı harmanlayın. Açtığınız hamurların kenarına yeteri kadar kıymalı içten yayıp böreklerinizi yarım ay şeklinde kapatın. Tavada sıvı yağı kızdırın ve börekleri ters yüz ederek kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.