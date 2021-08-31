Glutensiz fıstık ezmeli tart tarifi

Alt taban için üzüm ve fındıkları rondodan geçirip diğer malzemeleri ekliyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz.

Tart hamurumuzu tart kalıbının tabanına yerleştiriyoruz.

Krema için gerekli malzemeleri bir kasede çırpıp, tabanın üzerine döküp yayıyoruz ve dondurucuda biraz dinlendiriyoruz.

Üzeri için sos malzemelerini kasede çırpıp üzerine döküyoruz ve tartı dilediğimiz gibi süsleyip, dondurucuda çok az katılaşana kadar dinlendiriyoruz.

Afiyet olsun.