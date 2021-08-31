Glutensiz fıstık ezmeli tart tarifi

Giriş Tarihi: 31.08.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 14:18
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta

MALZEMELER

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı pekmez

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

4 yemek kaşığı badem unu

Sosu İçin:

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 tatlı kaşığı incir özü

3-4 yemek kaşığı su (Karamel kıvamı alana kadar)

Süs İçin:

1 avuç kavrulmuş fındık

1 yemek kaşığı kakao

Taban İçin:

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı çiğ fındık

5 yemek kaşığı badem unu

1 yemek kaşığı su

AŞÇININ NOTU

Kuru üzüm yerine; gün kurusu, çiğ fındık yerine; ceviz/fıstık, badem unu yerine; Hindistan cevizi unu/ fındık unu, pekmez yerine; bal/keçiboynuzu özü, fıstık ezmesi yerine; tahin/ fındık ezmesi, incir özü yerine; pekmez kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Alt taban için üzüm ve fındıkları rondodan geçirip diğer malzemeleri ekliyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz.

Tart hamurumuzu tart kalıbının tabanına yerleştiriyoruz.

Krema için gerekli malzemeleri bir kasede çırpıp, tabanın üzerine döküp yayıyoruz ve dondurucuda biraz dinlendiriyoruz.

Üzeri için sos malzemelerini kasede çırpıp üzerine döküyoruz ve tartı dilediğimiz gibi süsleyip, dondurucuda çok az katılaşana kadar dinlendiriyoruz.

Afiyet olsun.

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