Glutensiz içli köfte

İçli köfte birçok kişinin gözdesi olarak biliniyor. Çölyak hastaları ve glutensiz beslenenler için özel olarak hazırlanan bu tarif vazgeçilmeziniz olacak. Peki glutensiz içli köfte nasıl yapılıyor? İşte nefis glutensiz içli köfte tarifi...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 09:23
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç
1 yumurta
1 su bardağı mısır irmiği ya da mısır unu
1 su bardağı glutensiz un
Tuz, karabiber, pul biber
Kızartmak için bol sıvı yağ
İç harcı için:
150 gr. kıyma
1 soğan
1 tatlı kaşığı salça (ev yapımı olabilir)
Tuz ve karabiber
İsteğe bağlı ceviz içi
2 yemek kaşığı sıvı yağ

AŞÇININ NOTU

Ürünlerin açıklamasında “glutensiz” ibaresinin bulunmasına dikkat etmeniz önerilir.

YAPILIŞI

1 su bardağı pirincin üzerine su ekleyip, iyice yumuşayana kadar haşlayın. Mısır ununu/ irmiğini ilave edip karıştırın. Yumurta, baharat ve tuzu ekleyin. Glutensiz unu da ekleyerek karışımı yoğurun. Hamuru 1 saat kadar dinlendirin.

Kıyma ve soğanı kavurun. Salça, baharat ve tuz ekleyip, kavurduktan sonra soğumaya alın. Dinlendirdiğiniz hamurdan limon büyüklüğünde parçalar alıp, içine kıymalı harçtan doldurun ve hamuru kapatın. Derin bir kızartma tenceresinde yağ kızdırın ve glutensiz içli köfteleri kızartın. Köftelerin her yönü altın rengine döndüğünde yağdan alıp, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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