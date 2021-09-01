Glutensiz içli köfte

1 su bardağı pirincin üzerine su ekleyip, iyice yumuşayana kadar haşlayın. Mısır ununu/ irmiğini ilave edip karıştırın. Yumurta, baharat ve tuzu ekleyin. Glutensiz unu da ekleyerek karışımı yoğurun. Hamuru 1 saat kadar dinlendirin.

Kıyma ve soğanı kavurun. Salça, baharat ve tuz ekleyip, kavurduktan sonra soğumaya alın. Dinlendirdiğiniz hamurdan limon büyüklüğünde parçalar alıp, içine kıymalı harçtan doldurun ve hamuru kapatın. Derin bir kızartma tenceresinde yağ kızdırın ve glutensiz içli köfteleri kızartın. Köftelerin her yönü altın rengine döndüğünde yağdan alıp, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!