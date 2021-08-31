Glutensiz kek tarifi

Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz nefis glutensiz kek çölyak ya da gluten intoleransından muzdarip kişiler için birebir olarak görülüyor. Peki glutensiz kek nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte glutensiz kek tarifi...

Giriş Tarihi: 31.08.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 12:39
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Doğum Günü Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

3 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı yoğurt

3/4 su bardağı ayçiçek yağı

2 adet muz

1/2 su bardağı kuru üzüm

2,5su bardağı pirinç unu (ya da 2 su bardağı glutensiz un)

1 paket kabartma tozu

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1/2çay kaşığı tarçın

1/2 su bardağı file badem

AŞÇININ NOTU

Pirinç unu ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin, tüm malzemeleri oda sıcaklığında kullanmaya dikkat edin. Fırından çıkan keki, oda ısısında dinlendirdikten sonra dilimleyin.

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta bir mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Yoğurt ve ayçiçek yağı kattıktan sonra kısa bir süre daha karıştırma işlemini sürdürün.

Kabuğunu soyduğunuz muzları, bir çırpıcı yardımıyla ezdikten sonra kek harcına ekleyin ve bir spatula yardımıyla karıştırın.

Elenmiş pirinç unu, kabartma tozu, rendelenmiş limon kabuğu ve tarçını ilave edin. Sap kısımlarını ayıkladığınız ve hafif bir şekilde unladığınız kuru üzümleri katın.

Tüm malzemelerini eklediğiniz kek harcını, miksere gerek kalmadan bir spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra yağlanmış baton bir kek kalıbına dökün.

Üzerini düzelttikten sonra file bademleri serpiştirin.

Glutensiz keki, önceden ısıtılmış 170 derece fırında içini çekmesi için 45 dakika kadar pişirdikten sonra dilim dilim servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

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