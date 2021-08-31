Glutensiz kıymalı börek tarifi

GLUTENSİZ KIYMALI BÖREK YAPILIŞI



Geniş ve derin bir kabın içine unu koyun. Üzerine sıvı yağı, mayayı ve toz şekeri ekleyin. Mayanın üzerine az miktarda küçük parmağınızın dayanacağı sıcaklıkta suyu ilave edin.



Maya erimeye başladığında kabın içine yoğurdu koyun. Ardından hamuru elinizle ya da mikser yardımıyla yoğurmaya başlayın. Hamur bu esnada cıvık olacaktır, endişe etmeyin...



Hazırladığınız hamuru temiz bir tezgah üzerine alın. Bu aşamada biraz daha unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurma işlemine devam edin. Hamurunuzu yaklaşık yarım saat yoğurmaya özen gösterin. Hazır olan hamurun üzerini temiz bir bezle örtüp bir saat boyunca dinlenmeye bırakın.



Mayalanan hamuru 4 eşit parçaya bölün. Hamurun bir parçasını alın ve altını, üstünü unladıktan sonra merdane yardımıyla açın.



Çay tepsisi büyüklüğünde açtığınız hamuru ortadan ikiye kesin.



Hazırladığınız kıymalı iç harçtan bir miktar alın ve ikiye ayırdığınız hamurun köşe kısmına uzunlamasına olacak şekilde yayın. Ardından hamuru rulo haline getirin.



Sırasıyla açıp rulo haline getirdiğiniz hamurları tepsiye dizin.



Böreklerin üzerine hazırladığınız sos karışımını fırça yardımıyla sürün. Dilerseniz üzerine susam ya da çörek otu koyabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında böreği kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...