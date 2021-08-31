Glutensiz pancake tarifi

Pofuduk ve yedikçe rahatsız etmeyen kahvaltılık pancake tarifimizi denemeye ne dersiniz? İşte yumuşacık ve sağlıklı pancake yapmak için gerekli malzemeler ve tarifimizin detayları

Giriş Tarihi: 31.08.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 16:19
  • 6 Kişilik
  • Glutensiz
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika

MALZEMELER

4 adet yumurta<br /> 3 yemek kaşığı glutensiz un<br /> Bir tatlı kaşığı bal<br /> 3 yemek kaşığı labne peyniri<br /> 2 çay kaşığı kabartma tozu<br /> Bir tatlı kaşığı tereyağı

AŞÇININ NOTU

Pancakelerin kabarık olması için yumurta beyazlarının köpük köpük olması gerekmektedir.

YAPILIŞI


GLUTENSİZ PANCAKE NASIL YAPILIR?
İlk olarak yumurta beyazlarını ve sarılarını ayırın.
Derin bir kaba yumurta beyazını alın ve içine bir çimdik tuz ekleyip mikser yardımıyla köpük köpük olana dek çırpın.
Bir başka kapta bal, yumurta sarısı, un ve kabartma tozunu çırpın.
Kabarttığınız yumurta beyazını söndürmeden içine yumurta sarılı karışımı ekleyin ve malzemeleri karıştırın.
Teflon tavada tereyağını eritin ve ufak kepçe yardımıyla tavaya dökün. Hamurun üzerinde kabarcıklar oluşunca spatula yardımıyla pancake'i ters çevirin.
İki yüzünü de pişirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

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