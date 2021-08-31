Glutensiz pancake tarifi



GLUTENSİZ PANCAKE NASIL YAPILIR?



İlk olarak yumurta beyazlarını ve sarılarını ayırın.

Derin bir kaba yumurta beyazını alın ve içine bir çimdik tuz ekleyip mikser yardımıyla köpük köpük olana dek çırpın.

Bir başka kapta bal, yumurta sarısı, un ve kabartma tozunu çırpın.

Kabarttığınız yumurta beyazını söndürmeden içine yumurta sarılı karışımı ekleyin ve malzemeleri karıştırın.

Teflon tavada tereyağını eritin ve ufak kepçe yardımıyla tavaya dökün. Hamurun üzerinde kabarcıklar oluşunca spatula yardımıyla pancake'i ters çevirin.

İki yüzünü de pişirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

