Herkes severek tüketecek: Glutensiz lahmacun tarifi

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı glutensiz un karışımı (mısır unu, pirinç unu veya hazır glutensiz un karışımı)

1 çay kaşığı instant kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin, gerekirse az ya da çok olabilir)

İç harcı için:

250 gram kıyma (tercihen dana ya da kuzu)

1 adet orta boy domates (rendelenmiş)

1 adet küçük soğan (çok ince doğranmış veya rendelenmiş)

2-3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kararbiber

Tuz (damak tadınıza göre)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Hamur:

Ilık suyun içine şeker ve mayayı ekleyip karıştırın, 5-10 dakika kadar kabarmasını bekleyin.

Geniş bir kaba glutensiz un, tuz, zeytinyağı ve mayalı suyu ekleyip yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

İç harç:

Tüm iç harç malzemelerini bir kaba koyup iyice karıştırın.

Tadına bakıp baharatını ayarlayın.

Lahmacunun hazırlanışı:

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Hafif unlanmış (glutensiz unla) zeminde çok ince açın.

Üzerine kıymalı harçtan ince ve eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında, lahmacunlar kızarana kadar, yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Afiyet olsun.