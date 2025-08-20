Herkes severek tüketecek: Glutensiz lahmacun tarifi

Güneydoğu Anadolu'ya özgü olmasıyla bilinen ama ülkemizin her köşesinde kolayca bulabileceğimiz lahmacun, ince açılmış hamurun üzerine koyulan baharatlı kıyma harcı ile fırında pişirilir. Ancak bu tarifte, klasik lahmacun tarifinin dışına çıkarak, glütensiz versiyonunu yapacağız. Çölyak hastaları veya glüten intoleransı olan kişiler için tüketiminin kolaylaşacağı bu tarif ile sofralarınızı şenlendirebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:01

YAPILIŞI

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı glutensiz un karışımı (mısır unu, pirinç unu veya hazır glutensiz un karışımı)

1 çay kaşığı instant kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin, gerekirse az ya da çok olabilir)

İç harcı için:

250 gram kıyma (tercihen dana ya da kuzu)

1 adet orta boy domates (rendelenmiş)

1 adet küçük soğan (çok ince doğranmış veya rendelenmiş)

2-3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kararbiber

Tuz (damak tadınıza göre)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Hamur:

Ilık suyun içine şeker ve mayayı ekleyip karıştırın, 5-10 dakika kadar kabarmasını bekleyin.

Geniş bir kaba glutensiz un, tuz, zeytinyağı ve mayalı suyu ekleyip yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

İç harç:

Tüm iç harç malzemelerini bir kaba koyup iyice karıştırın.

Tadına bakıp baharatını ayarlayın.

Lahmacunun hazırlanışı:

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Hafif unlanmış (glutensiz unla) zeminde çok ince açın.

Üzerine kıymalı harçtan ince ve eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında, lahmacunlar kızarana kadar, yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?