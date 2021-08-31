Puf puf oluyor: Glutensiz kek tarifi

YAPILIŞI

İlk olarak geniş bir kasenin içine yumurta ve şeker koyun. Mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın.

Karışıma kremayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Kasenin içine kuru malzemeleri ekleyin. Tekrar malzemeleri homojen hale getirmek için mikserle çırpın.

Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. İçine hazırladığınız kek karışımını dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında keki 40 dakika boyunca pişirin.

kek piştikten ve ılıdıktan sonra üzerine hazırladığınız limon suyu ve pudra şekeri karışımını gezdirin. Afiyet olsun.