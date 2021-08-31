Puf puf oluyor: Glutensiz kek tarifi

'Unsuz kek olur mu hiç?' diyenler için hem tadı hem de sağlığı yerinde bir glutensiz kek tarifi hazırladık. Gluten hassasiyeti olanlar için son derece şahane bir tatlı tercihi olacak...

Giriş Tarihi: 31.08.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 13:33
  • 4 Kişilik
  • Glutensiz
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika

MALZEMELER

<p><strong>MALZEMELER</strong><br /> <br /> 3 adet yumurta</p> <p>1 su bardağıtoz şeker</p> <p>1su bardağı krema</p> <p>1paketkabartma tozu</p> <p>1paket vanilya</p> <p>3su bardağımısır nişastası</p> <p><strong>Üzeri için:</strong></p> <p>1 adet limonun suyu</p> <p>1 yemek kaşığıpudra şekeri</p>

AŞÇININ NOTU

Keki pişirirken 40 dakika boyunca kapağını açmayın.

YAPILIŞI

YAPILIŞI

İlk olarak geniş bir kasenin içine yumurta ve şeker koyun. Mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın.
Karışıma kremayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.
Kasenin içine kuru malzemeleri ekleyin. Tekrar malzemeleri homojen hale getirmek için mikserle çırpın.
Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. İçine hazırladığınız kek karışımını dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında keki 40 dakika boyunca pişirin.
kek piştikten ve ılıdıktan sonra üzerine hazırladığınız limon suyu ve pudra şekeri karışımını gezdirin. Afiyet olsun.

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