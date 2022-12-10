Avcı böreği tarifi: Ağızda dağılan eşsiz bir lezzet

İç harcını hazırlamak için küçük parçalar halinde soğanı doğrayın. Maydanozu ince ince kıyın ve ceviz içini bıçak yardımıyla kıyın.

Bir kase içerisinde ince bugurun üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte koyup kapağını kapatın. Şişene kadar 5-10 dakika bekletin.

Tavaya aldığınız yağları kızdırın ve üzerine soğanları ekleyin.

Diriliğini kaybeden soğanların üzerine kıyma ve baharatları ekleyip kavurmaya devam edin.

Son olarak içerisine ceviz, bulgur ve maydanozu ekleyip güzelce karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Yufkaları dört parça olacak şekilde bölün ve tek tek yağlayın.

Yufkaların geniş kısmına harcı döküp önce kenarlarını kapatın ve ardından rulo haline getirin.

Geniş kapta çırptığınız yumurtalara böreklerinizi bulayın. Son olarak düz bir tabağa döktüğünüz galeteya da bulayıp kızgın yağda kızartın.

Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!