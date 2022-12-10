Avcı böreği tarifi: Ağızda dağılan eşsiz bir lezzet

Kıyma ve cevizin yer aldığı avcı böreği muhteşem lezzetiyle damakta unutlmaz bir tat bırakıyor. Hem öğün olarak tüketebileceğiniz hem de çaya eşlik edebilecek avcı böreği oldukça doyurucu bir tarif. İşte tam kıvamında muhteşem bir lezzet olan avcı böreğinin tarifi...

Giriş Tarihi: 10.12.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 09:37
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 5 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 356 kcal

MALZEMELER

Börek için;

  • 2 adet yufka
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcına;

  • 1 su bardağı ince bulgur (sıcak suda şişecek)
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 200 gram kıyma
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1,5 yemek kaşığı tereyağ
  • 1/2 su bardağı ceviz içi (dövülmüş halde)
  • 1/2 demek maydanoz (doğranmış)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Börekleri kızartmak için;

  • 2 adet yumurta (çırpılmış)
  • 1 su bardağı galeta unu

AŞÇININ NOTU

İç harcını çok fazla koyarsanız pişirme esnasında dağılabilir. Ayrıca böreği sararken çok gevşek bırakmak da benzer bir duruma neden olacağından dikkatli olunmalıdır.

YAPILIŞI

İç harcını hazırlamak için küçük parçalar halinde soğanı doğrayın. Maydanozu ince ince kıyın ve ceviz içini bıçak yardımıyla kıyın.

Bir kase içerisinde ince bugurun üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte koyup kapağını kapatın. Şişene kadar 5-10 dakika bekletin.

Tavaya aldığınız yağları kızdırın ve üzerine soğanları ekleyin.

Diriliğini kaybeden soğanların üzerine kıyma ve baharatları ekleyip kavurmaya devam edin.

Son olarak içerisine ceviz, bulgur ve maydanozu ekleyip güzelce karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Yufkaları dört parça olacak şekilde bölün ve tek tek yağlayın.

Yufkaların geniş kısmına harcı döküp önce kenarlarını kapatın ve ardından rulo haline getirin.

Geniş kapta çırptığınız yumurtalara böreklerinizi bulayın. Son olarak düz bir tabağa döktüğünüz galeteya da bulayıp kızgın yağda kızartın.

Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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