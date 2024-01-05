Ayvalı turta tarifi: kış aylarında nefis bir lezzet

Bu nefis tarifte, klasik bir tart hamuru, ince dilimlenmiş ayvalar ve krema içeriği bir araya gelerek muazzam bir lezzet şöleni yaratıyor. Ayvanın hafif ekşiliği, tarçınla buluşuyor ve krema, tüm malzemeleri mükemmel bir dengeye taşıyor. Üstelik, hazırlık aşaması oldukça basit ve keyifli!

Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:32
  • 8 - 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 350 kcal

MALZEMELER

Kurabiye Hamuru İçin:

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı tereyağı (soğuk ve küp şeklinde kesilmiş)
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1 yumurta
  • Bir tutam tuz

Ayva Dolgusu İçin:

  • 3 adet büyük ayva (soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve ince dilimlenmiş)
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Krema İçin:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı krema
  • 2 yumurta sarısı
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı vanilin

YAPILIŞI

  1. Fırını 180°C derecede ısıtın.
  2. Hamur için, un, tereyağı, toz şeker, yumurta ve tuzu birleştirip homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
  3. Ayva dilimleri için, ayvaları soyun, çekirdeklerini çıkarın ve ince dilimlere kesin. Dilimlenmiş ayvaları büyük bir kaba alın, toz şeker, tarçın ve limon suyu ekleyin. Karışımı karıştırın ve ayvaların şekerle karışmasına izin verin.
  4. Hamuru buzdolabından çıkarın ve unlanmış bir yüzeyde açın. Tart kalıbına yerleştirin ve kenarları düzeltin.
  5. Hamurun üzerine ayva dilimlerini düzenleyin.
  6. Krema için, bir tencerede süt, krema, yumurta sarıları, toz şeker, un ve vanilini karıştırarak kısık ateşte pişirin. Karışım koyu bir kıvam aldığında ocaktan alın.
  7. Hazırlanan kremayı, ayva dilimlerinin üzerine dökün.
  8. Turta, önceden ısıtılmış fırında üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
  9. Fırından çıkan turta soğuduktan sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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