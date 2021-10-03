Az malzemeli pratik poğaça tarifi: Kuru mayalı bayatlamayan poğaça nasıl yapılır?

Evlerimizin vazgeçilmezi olan poğaça aslında hamur işleri arasında hem doyurucu hem de pratik olarak ilk akla gelenlerdendir. Hem mayalı hem de kolay olsun diyorsanız işte tam olarak olmanız gereken yerdesiniz. Mayalı kolay poğaça tarifi nasıl yapılır diye düşünüyorsanız eğer bu yazımızda size en kolay poğaça tarifini vereceğiz. Aslında mayalı poğaça yapımı konusunda insanların gözünü korkutsa da dikkat edilmesi gereken noktalar göz ardı edilmezse harika kokularla sizi lezzet yolculuğuna çıkarır. Eğer siz de hazırsanız yumuşak poğaça tarifi için malzemelerimiz neler bakalım.

Giriş Tarihi: 03.10.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 16:37
  • 14 Adet
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 2 paket kuru maya
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 7 su bardağı un

Üzeri için;

  • Yumurta sarısı
  • Susam ya da çörek otu

AŞÇININ NOTU

Poğaçanızın yumuşak olması için mayalanma süresine dikkat ediniz.

YAPILIŞI

Artık yumuşak poğaça tarifi için bütün sayfaları teker teker aramanıza gerek kalmadı. En kolay poğaça tarifi olarak sizin için hazırladığımız bu tarif hem lezzetli hem de kolay. Oturma günleriniz için ya da sabah kahvaltılarınız için kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifte özellikle dikkat etmeniz gereken noktaları unutmamalısınız. Mayalı poğaça tarifinde en çok dikkat edilmesi gereken nokta özellikle ılık kullanılması gereken malzemeler ve diğer malzemelerin de oda sıcaklığında olması gerekliliği. Özellikle bu noktalara dikkat ederseniz gerçekten bu tarif vazgeçilmeziniz olacaktır. Mayalı kolay poğaça tarifi aslında her zaman elimizin altında bulunması gereken bir tariftir.

  • Mayanın aktive olması için öncelikle 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 4 yemek kaşığı şeker ve 2 paket kuru mayayı bir kaba alıp, karıştırıp 5-6 dakika aktive olması için bekleyiniz.
  • Maya tamamen eridikten sonra karışıma 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta ve tuzu ekleyin.
  • Hamur elde etmek için yavaş yavaş unu eklemeye başlayın. Unu eklerken de bir yandan yoğurmaya başlayın.
  • Ele yapışmayan bir kıvam elde ettiğiniz zaman hamuru kendi yoğurma kabının içinde streçleyip 45-50 dakika mayalanmaya bırakın.
  • Mayalanması tamamlanan hamurdan cevizden daha büyük parçalar koparıp elinizde yuvarlak şekil vererek yağlı kağıda dizin.

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