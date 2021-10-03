Az malzemeli pratik poğaça tarifi: Kuru mayalı bayatlamayan poğaça nasıl yapılır?

Üzeri için;
Artık yumuşak poğaça tarifi için bütün sayfaları teker teker aramanıza gerek kalmadı. En kolay poğaça tarifi olarak sizin için hazırladığımız bu tarif hem lezzetli hem de kolay. Oturma günleriniz için ya da sabah kahvaltılarınız için kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifte özellikle dikkat etmeniz gereken noktaları unutmamalısınız. Mayalı poğaça tarifinde en çok dikkat edilmesi gereken nokta özellikle ılık kullanılması gereken malzemeler ve diğer malzemelerin de oda sıcaklığında olması gerekliliği. Özellikle bu noktalara dikkat ederseniz gerçekten bu tarif vazgeçilmeziniz olacaktır. Mayalı kolay poğaça tarifi aslında her zaman elimizin altında bulunması gereken bir tariftir.