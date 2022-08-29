Bal kabaklı börek tarifi: Hem tatlı hem tuzlu olan enfes bir lezzet!
Bal kabaklı börek hiç yediniz mi? Bu börek hem tatlı hem de tuzlu oluşuyla enfes bir lezzet ortaya çıkıyor! Özellikle tuzluyla tatlıyı bir arada yemeyi sevenlerin bayılacağı bir tat olacak... Farklı lezzetler tatmayı ve değişik tarifler denemeyi sevenler için hazırladığımız çıtır çıtır olan bu lezzeti mutlaka deneyin!
Giriş Tarihi: 29.08.2022 09:12Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 09:12
6-8 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiKahvaltıKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
328 kcal
MALZEMELER
2 Su bardağı şeker
6 Adet yufka
Sıvı yağ
750-800 gram bal kabağı
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz üzerine çörek otu atabilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak kabağınızın kabuklarını soyun ve rondodan geçirin.
Sonra, yufkaları tezgaha açıp 8 eşit parçaya bölüyoruz, her bir parçanın üzerine 1/2 yemek kaşığı sıvı yağ serpiyoruz.
Tüm işlemler bittikten sonra kabağı şekerleyin.
Bir kabın içine 4 su bardağını, rendelenmiş kabakla dolduruyoruz, içine 1 su bardağı da şeker döküp güzelce karıştırıyoruz.
Ardından, kestiğimiz böreklerin içine kabakları dolduruyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz.
Yağlı kağıdı fırın tepsisine serin, sonra üzerine börekler, yerleştirin.