Bal kabaklı börek tarifi: Hem tatlı hem tuzlu olan enfes bir lezzet!

Bal kabaklı börek hiç yediniz mi? Bu börek hem tatlı hem de tuzlu oluşuyla enfes bir lezzet ortaya çıkıyor! Özellikle tuzluyla tatlıyı bir arada yemeyi sevenlerin bayılacağı bir tat olacak... Farklı lezzetler tatmayı ve değişik tarifler denemeyi sevenler için hazırladığımız çıtır çıtır olan bu lezzeti mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 29.08.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 09:12
  • 6-8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Kahvaltı Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 45 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 328 kcal

MALZEMELER

  • 2 Su bardağı şeker
  • 6 Adet yufka
  • Sıvı yağ
  • 750-800 gram bal kabağı

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz üzerine çörek otu atabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak kabağınızın kabuklarını soyun ve rondodan geçirin.
  2. Sonra, yufkaları tezgaha açıp 8 eşit parçaya bölüyoruz, her bir parçanın üzerine 1/2 yemek kaşığı sıvı yağ serpiyoruz.
  3. Tüm işlemler bittikten sonra kabağı şekerleyin.
  4. Bir kabın içine 4 su bardağını, rendelenmiş kabakla dolduruyoruz, içine 1 su bardağı da şeker döküp güzelce karıştırıyoruz.
  5. Ardından, kestiğimiz böreklerin içine kabakları dolduruyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz.
  6. Yağlı kağıdı fırın tepsisine serin, sonra üzerine börekler, yerleştirin.
  7. 200 derecelik fırında 45 dakika kadar pişirin.
  8. İşte böreğimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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