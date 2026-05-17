Bir kez deneyen her gün yapıyor: Pamuk gibi poğaça tarifi

Dışı hafif kızarmış, içi ise pamuk gibi yumuşacık poğaçalar hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay. Kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar her ana yakışan bu tarif, yumuşak dokusu ve uzun süre bayatlamayan kıvamıyla favoriniz olacak. Üstelik mutfağı saran mis gibi kokusu daha fırından çıkmadan herkesi masaya toplayacak. Bir kez deneyince sık sık yapmak isteyeceğiniz bu poğaça tarifi, tam ölçüsüyle lezzet garantisi veriyor.

Giriş Tarihi: 17.05.2026 08:59

YAPILIŞI

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta akı

5-5,5 su bardağı un

İç harcı için:

Beyaz peynir

Maydanoz

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Ilık süt, ılık su, maya ve şekeri geniş bir kaba alın. Karıştırıp birkaç dakika bekletin.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

İçine peynirli harç koyup kapatın ve şekil verin.

Poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Püf Noktası

Poğaçaların daha yumuşak olması için fırından çıktıktan sonra üzerini temiz bir bezle örterek birkaç dakika dinlendirebilirsiniz.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

İftar için farklı bir şehir arayanlara! Denizli’nin dillere destan yemekleri

Sahurun kurtarıcısı: Şipşak hazırlanan yumurta kapama tarifi!

Enfes lezzetiyle "akşam ziyafeti" menüsü!

Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA