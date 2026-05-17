Bir kez deneyen her gün yapıyor: Pamuk gibi poğaça tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta akı

5-5,5 su bardağı un

İç harcı için:

Beyaz peynir

Maydanoz

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Ilık süt, ılık su, maya ve şekeri geniş bir kaba alın. Karıştırıp birkaç dakika bekletin.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

İçine peynirli harç koyup kapatın ve şekil verin.

Poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Püf Noktası

Poğaçaların daha yumuşak olması için fırından çıktıktan sonra üzerini temiz bir bezle örterek birkaç dakika dinlendirebilirsiniz.