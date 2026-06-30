Bir yiyen tarifini istiyor! Tam kıvamında fellah köftesi tarifi

MALZEMELER

Köftesi için:

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Haşlamak için:

Bol su

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet rendelenmiş domates (veya 1 su bardağı domates püresi)

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Bulguru sıcak suyla 10-15 dakika şişmeye bırakın.

İrmik, yumurta, un, salça ve baharatları ekleyip yaklaşık 10 dakika yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayın ve ortalarına parmağınızla hafifçe bastırın.

Kaynayan tuzlu suda köfteleri 8-10 dakika haşlayın. Su yüzeyine çıkan köfteleri süzün.

Ayrı bir tavada zeytinyağını ısıtıp ezilmiş sarımsakları kavurun. Salçayı ekleyin, ardından rendelenmiş domatesi ilave edip 8-10 dakika pişirin.

Pul biber ve tuzu ekledikten sonra haşlanan köfteleri sosun içine alın. Köftelerin sosla tamamen kaplanmasını sağlayın.

Son olarak ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın ve sıcak servis edin. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Bulgurun sıcak suyu tamamen çekmesini bekleyin.

Hamuru uzun süre yoğurmak köftelerin dağılmasını önler.

Köftelerin ortasını hafifçe çukur yapmak hem daha hızlı pişmelerini hem de sosu daha iyi çekmelerini sağlar.

Haşlama suyunun fokur fokur kaynıyor olması köftelerin formunu korumasına yardımcı olur.

Servis ederken üzerine nar ekşisi gezdirerek veya sarımsaklı yoğurt eşliğinde sunarak lezzetini artırabilirsiniz.