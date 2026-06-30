Bir yiyen tarifini istiyor! Tam kıvamında fellah köftesi tarifi

MALZEMELER
Köftesi için:
2 su bardağı ince köftelik bulgur
1 su bardağı sıcak su
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
Haşlamak için:
Bol su
1 tatlı kaşığı tuz
Sosu için:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
2 adet rendelenmiş domates (veya 1 su bardağı domates püresi)
1 çay kaşığı pul biber
Tuz
2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI
Bulguru sıcak suyla 10-15 dakika şişmeye bırakın.
İrmik, yumurta, un, salça ve baharatları ekleyip yaklaşık 10 dakika yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.
Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayın ve ortalarına parmağınızla hafifçe bastırın.
Kaynayan tuzlu suda köfteleri 8-10 dakika haşlayın. Su yüzeyine çıkan köfteleri süzün.
Ayrı bir tavada zeytinyağını ısıtıp ezilmiş sarımsakları kavurun. Salçayı ekleyin, ardından rendelenmiş domatesi ilave edip 8-10 dakika pişirin.
Pul biber ve tuzu ekledikten sonra haşlanan köfteleri sosun içine alın. Köftelerin sosla tamamen kaplanmasını sağlayın.
Son olarak ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın ve sıcak servis edin. Afiyet olsun!
PÜF NOKTALARI
Bulgurun sıcak suyu tamamen çekmesini bekleyin.
Hamuru uzun süre yoğurmak köftelerin dağılmasını önler.
Köftelerin ortasını hafifçe çukur yapmak hem daha hızlı pişmelerini hem de sosu daha iyi çekmelerini sağlar.
Haşlama suyunun fokur fokur kaynıyor olması köftelerin formunu korumasına yardımcı olur.
Servis ederken üzerine nar ekşisi gezdirerek veya sarımsaklı yoğurt eşliğinde sunarak lezzetini artırabilirsiniz.