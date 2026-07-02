Çayın yanına en çok yakışan lezzet: Elmalı rulo kurabiye tarifi

MALZEMELER
Hamuru için
250 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
3 yemek kaşığı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
4-4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
İç harcı için
4 orta boy elma
1 çay bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım çay bardağı iri çekilmiş ceviz
Üzeri için
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Elmaları rendeleyip tavaya alın. Toz şekeri ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra tarçın ve cevizi ekleyip karıştırın. İç harcı tamamen soğumaya bırakın.
Hamur için tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri ve yoğurdu karıştırın.
Kabartma tozu, vanilin ve unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
Hamuru 4 eşit bezeye ayırın.
Her bezeyi yuvarlak şekilde yaklaşık yarım santimetre kalınlığında açın.
Hamurun üzerine ince bir tabaka halinde elmalı harcı yayın.
Hamuru sıkıca rulo şeklinde sarın.
Yaklaşık 2-3 santimetre genişliğinde dilimler keserek yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika, hafif pembeleşene kadar pişirin.
Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra üzerlerine bolca pudra şekeri serpip servis edin.
PÜF NOKTALARI
İç harç mutlaka tamamen soğumuş olmalıdır. Sıcak harç hamurun yumuşamasına neden olur.
Unu kontrollü ekleyin; hamurun yumuşak kalması kurabiyenin ağızda dağılmasını sağlar.
Kurabiyeleri fazla kızartmamaya özen gösterin. Hafif renk almaları yeterlidir.
Fırından çıktıktan sonra tamamen soğumadan pudra şekeri serpmeyin; aksi halde şeker eriyebilir.