Çayın yanına en çok yakışan lezzet: Elmalı rulo kurabiye tarifi

Dışı kıyır kıyır, içi bol elmalı ve tarçın aromalı bu elmalı rulo kurabiye, çay saatlerinin vazgeçilmez tariflerinden biri olmaya aday. Yapımı oldukça pratik olan bu kurabiye, uzun süre tazeliğini koruyan dokusuyla misafir sofralarına da çok yakışıyor. Üzerine serpiştirilen pudra şekeriyle hem görüntüsü hem de lezzetiyle tam not alıyor.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:01

YAPILIŞI

MALZEMELER

Hamuru için

250 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

4-4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için

4 orta boy elma

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı iri çekilmiş ceviz

Üzeri için

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Elmaları rendeleyip tavaya alın. Toz şekeri ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tarçın ve cevizi ekleyip karıştırın. İç harcı tamamen soğumaya bırakın.

Hamur için tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri ve yoğurdu karıştırın.

Kabartma tozu, vanilin ve unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru 4 eşit bezeye ayırın.

Her bezeyi yuvarlak şekilde yaklaşık yarım santimetre kalınlığında açın.

Hamurun üzerine ince bir tabaka halinde elmalı harcı yayın.

Hamuru sıkıca rulo şeklinde sarın.

Yaklaşık 2-3 santimetre genişliğinde dilimler keserek yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika, hafif pembeleşene kadar pişirin.

Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra üzerlerine bolca pudra şekeri serpip servis edin.

PÜF NOKTALARI

İç harç mutlaka tamamen soğumuş olmalıdır. Sıcak harç hamurun yumuşamasına neden olur.

Unu kontrollü ekleyin; hamurun yumuşak kalması kurabiyenin ağızda dağılmasını sağlar.

Kurabiyeleri fazla kızartmamaya özen gösterin. Hafif renk almaları yeterlidir.

Fırından çıktıktan sonra tamamen soğumadan pudra şekeri serpmeyin; aksi halde şeker eriyebilir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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