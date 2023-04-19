Churros tarifi: son zamanların en sevilen tatlısı

Adını giderek daha çok duyduğumuz churros, İspanya'dan gelen eşsiz bir lezzet. Yapımı oldukça pratik olan bu tatlı çıtır çıtır kıvamı ve sosuyla birlikte servis edildiğinde unutulmaz bir ikili oluyor. İşte hem daha çıtır olan yumurtasız hem de yumuşak bir tat arayanlara yumurtalı churros tarifi.

Giriş Tarihi: 19.04.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 09:26
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Adet : 120 kcal

MALZEMELER

Hamuru için;

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Çeyrek çay kaşığı tuz
  • (Yumurtalı yapmak için tuz yerine 2 adet yumurta kullanabilirsiniz)

Kaplaması için;

  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Kızartması için;

  • 1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Sosu için;

  • 130 gram bitter çikolata
  • 200 ml krema

AŞÇININ NOTU

Tarifi yumurtalı ya da yumurtasız yapabilrsiniz.

YAPILIŞI

  1. Bir tencereye su, tereyağ ve tuzu koyup kaynayana kadar bekleyin. Ardından üzerine un ekleyip kısık ateşte pişirmeye devam edin.
  2. Hamur piştikten sonra ılımasını bekleyin ve sıkma torbasına doldurun.
  3. Yumurtalı yapacaksanız hamurun soğumasıyla içerisine yumurtaları azar azar ekleyip sürekli karıştırın ve ardından sıkma torbasına doldurun.
  4. Derin bir tavanın içerisine yağı koyup iyice kızdırın. Ardından sıkma torbasından dilediğiniz uzunlukta hamurları kızartın.
  5. Kenara bir tabağın içerisine peçete koyun ve kızarmış hamurları üzerine alın.
  6. Tarçın ve şekeri bir kapta karıştırıp hamurları buna bulayın.
  7. Ayrı bir kabın içerisinde krema ile çikolataları eriyip güzelce birleşene kadar karıştırın.
  8. Hazırladığınız churros'u çikolatalı sosunuz çok soğumadan birlikte servis edin. Afiyet olsun!

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