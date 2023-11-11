Damak şenlendiren yöresel bir lezzet: Siron tarifi

Öncelikle bir tepsiye siron yufkalarını dizin.

Bir tencerede kıymalı harcınızı yapın. BUnun için önce çok az yağda soğanları kavurun. Kıyamayı ve diğer malzemeleri ekleyin en son bir çay bardağı sıcak su ekleyip pişirin.

Sironları yarım çay bardağı sıcak suyla kaşık yardımıyla ıslatın. (Tercihe göre et suyu olabilir)

Siron üzerine çırpılmış yoğurt ekleyin. Yoğurt üzerine de kıymalı harcınızı ekleyin.