Damak şenlendiren yöresel bir lezzet: Siron tarifi

Yöresel bir lezzet olan ve Karadeniz bölgesinde sıklıkla yapılan sironu bir de bu tarifle deneyin. Hem doyurucu hem oldukça lezzetli olan siron, yufka, kıyma ve yoğurt birleşiminden oluşuyor. İşte siron tarifi...

Giriş Tarihi: 11.11.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 10:04
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

Siron yufkası (önceden kesilip kurutulmuş)

Kıymalı sos için;

Yarım kilo kıyma

3 adet soğan

2 yemek kaşığı salça

Maydanoz

1 adet yeşil biber

Damak zevkinize göre baharatlar

Sıcak su

Üzeri için;

Yoğurt (Dilerseniz sarımsaklı)

YAPILIŞI

Öncelikle bir tepsiye siron yufkalarını dizin.

Bir tencerede kıymalı harcınızı yapın. BUnun için önce çok az yağda soğanları kavurun. Kıyamayı ve diğer malzemeleri ekleyin en son bir çay bardağı sıcak su ekleyip pişirin.

Sironları yarım çay bardağı sıcak suyla kaşık yardımıyla ıslatın. (Tercihe göre et suyu olabilir)

Siron üzerine çırpılmış yoğurt ekleyin. Yoğurt üzerine de kıymalı harcınızı ekleyin.

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