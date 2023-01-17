Dereotlu poğaça tarifi: Ağızda kıyır kıyır dağılan bir lezzet!
Kurabiye tadında bir poğaça yemek ister misiniz? Çay ve kahvaltı saatlerinde tam bir kurtarıcı lezzet olan bu tarife bayılacaksınız. Dereotunun poğaçaya verdiği enfes lezzet ile yemelere doyamayacaksınız. Hem az malzemeli hem de yapımı oldukça kolay. İşte dereotlu poğaça tarifinin detayları...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:01Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:01
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
237 kcal
MALZEMELER
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
Yarım demet dereotu
1 adet yumurta
2,5-3 su bardağı un
Tuz
Çörek otu
Yumurta sarısı
YAPILIŞI
Geniş bir kabın içerisine tüm malzemeleri koyun. Daha sonra malzemeleri karıştırarak, yoğurma işlemine başlayın.
Ardından hamur yumuşak bir kıvam aldıktan sonra yuvarlak şekiller verin. Sonra fırın tepsisine yağlı kağıdı serin, üzerine küçük bezeler halinde hamurları yerleştirin.
Hamuru fırına göndermeden önce biraz dinlendirin.
Sonra üzerine yumurta sarısını sürün. Dilerseniz üzeri için çörek otu ya da susam kullanabilirsiniz.
180 dereceli ısıtılmış fırına üzeri kızarıncaya kadar pişirin.