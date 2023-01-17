Dereotlu poğaça tarifi: Ağızda kıyır kıyır dağılan bir lezzet!

Kurabiye tadında bir poğaça yemek ister misiniz? Çay ve kahvaltı saatlerinde tam bir kurtarıcı lezzet olan bu tarife bayılacaksınız. Dereotunun poğaçaya verdiği enfes lezzet ile yemelere doyamayacaksınız. Hem az malzemeli hem de yapımı oldukça kolay. İşte dereotlu poğaça tarifinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:01
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 237 kcal

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım demet dereotu
  • 1 adet yumurta
  • 2,5-3 su bardağı un
  • Tuz
  • Çörek otu
  • Yumurta sarısı

YAPILIŞI

  1. Geniş bir kabın içerisine tüm malzemeleri koyun. Daha sonra malzemeleri karıştırarak, yoğurma işlemine başlayın.
  2. Ardından hamur yumuşak bir kıvam aldıktan sonra yuvarlak şekiller verin. Sonra fırın tepsisine yağlı kağıdı serin, üzerine küçük bezeler halinde hamurları yerleştirin.
  3. Hamuru fırına göndermeden önce biraz dinlendirin.
  4. Sonra üzerine yumurta sarısını sürün. Dilerseniz üzeri için çörek otu ya da susam kullanabilirsiniz.
  5. 180 dereceli ısıtılmış fırına üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
  6. Dereotlu poğaçamız hazır! Herkese afiyet olsun.

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