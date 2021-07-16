Ekmek ve zeytin mi? İşte zeytinli ekmek tarifi

MALZEMELER
MALZEMELER
- 250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin
- 3 çorba kaşığı yoğurt
- 1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ
- 3 tatlı kaşığı tozşeker
- 1 tatlı kaşığı mahlep
- 1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
Üzeri için
- 2 adet yumurtanın akı
- Çörekotu, susam
AŞÇININ NOTU
Glutenin aktif hale geldiğinden emin olmak için hamuru yeterince yoğurmalısınız.
YAPILIŞI
YAPILIŞI
- Margarini derin bir kaba alın.
- Yoğurt, sıvıyağ, tozşeker, mahlep ve tuzu ilave edip karıştırın.
- Kabartma tozu ekleyip harmanlayın.
- Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek un ilave edin ve yoğurun.
- Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve simit şekli verin.
- Simitleri yumurta akına bulayın. Daha sonra yarısının üzerine susam, yarısını üzerine çörekotu serpin.
- Simitleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırında 10 dakika bekletip, ılındıktan sonra servis yapın.