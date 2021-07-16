Ekmek ve zeytin mi? İşte zeytinli ekmek tarifi

Kahvaltı saatlerinin vazgeçilmezi olan zeytin ve ekmeği bir araya getiren bu tarif, ekmeğin muhteşem dokusunu zeytinle birleştiriyor. Farklı bir tat arayanlar için mükemmel bir tarif olan zeytinli ekmek, aynı zamanda yemek saatlerinde de tüketebileceğiniz bir alternatif.

  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

MALZEMELER

  • 250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin
  • 3 çorba kaşığı yoğurt
  • 1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ
  • 3 tatlı kaşığı tozşeker
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için

  • 2 adet yumurtanın akı
  • Çörekotu, susam

AŞÇININ NOTU

Glutenin aktif hale geldiğinden emin olmak için hamuru yeterince yoğurmalısınız.

YAPILIŞI

YAPILIŞI

  • Margarini derin bir kaba alın.
  • Yoğurt, sıvıyağ, tozşeker, mahlep ve tuzu ilave edip karıştırın.
  • Kabartma tozu ekleyip harmanlayın.
  • Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek un ilave edin ve yoğurun.
  • Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve simit şekli verin.
  • Simitleri yumurta akına bulayın. Daha sonra yarısının üzerine susam, yarısını üzerine çörekotu serpin.
  • Simitleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.
  • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırında 10 dakika bekletip, ılındıktan sonra servis yapın.

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