Fırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Lezzet dolu peynirli pide tarifi!

3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
150 g beyaz peynir
150 g kaşar peyniri (rendelenmiş)
1 yemek kaşığı tereyağı
İsteğe göre biraz lor peyniri
Karabiber (opsiyonel)
Ilık suya şeker ve mayayı ekleyip 5 dakika kabarmasını bekleyin.
Geniş bir kaba unu alın, tuzu ekleyin.
Ortasını açıp maya karışımını ve zeytinyağını ekleyin.
Ele hafif yapışan, yumuşak bir hamur yoğurun.
Üzerini kapatıp 45 dakika – 1 saat mayalanmaya bırakın.
Beyaz peynir, kaşar peyniri ve tereyağını bir kapta karıştırın.
İstersen lor da ekleyebilirsin; harcı hafif kuru bırakmak formu korur.
Fırını 230–250°C'ye ısıtın (taş varsa mükemmel olur).
Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölün.
Her parçayı hafif un serpilmiş tezgahta uzun ince oval şekilde açın.
Peynirli harcı ortaya bolca yerleştirin.
Kenarları içe doğru kıvırarak klasik kayık formunu oluşturun.
Uçları hafif büküp birleştirerek kapatın.
Pideleri yağlı kağıda alın ya da sıcak tepsiye bırakın.
Üzerine çok az tereyağı sürersen daha parlak ve lezzetli olur.
8–12 dakika arası pişirin; kenarlar renk aldığında fırından çıkarın.
Çıkınca yine hafif tereyağı gezdirilebilir.
Fırının çok sıcak olması kayık formu korur ve yayılmayı engeller.
Harcı çok sulu yapma; peynir fazla eriyip taşmasın.
Hamuru çok kalın açma; pide daha hafif ve çıtır olur.
Kenarları iyi kapatırsan uzun formu pişerken bozulmaz.