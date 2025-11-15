Fırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Lezzet dolu peynirli pide tarifi!

Mutfağınızda birkaç basit malzemeyle öyle bir lezzet hazırlayacaksınız ki, fırından çıktığı an herkes başına üşüşecek! Dışarıdan sipariş vermeye son verecek, komşuların kapı kapı kokusunu takip ettiği o nefis kayık formunda peynirli pide tarifi, evde denediğiniz anda bağımlılık yaratacak. İncecik açılan hamurun içindeki eriyen peynirin sırrını öğrendiğinizde, “Ben bugüne kadar ne yapıyormuşum?” diyeceksiniz…

YAPILIŞI

Malzemeler

Hamur için

  • 3 su bardağı un

  • 1 su bardağı ılık su

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı kuru maya

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için

  • 150 g beyaz peynir

  • 150 g kaşar peyniri (rendelenmiş)

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • İsteğe göre biraz lor peyniri

  • Karabiber (opsiyonel)

Yapılışı

1. Hamuru hazırlayın

  1. Ilık suya şeker ve mayayı ekleyip 5 dakika kabarmasını bekleyin.

  2. Geniş bir kaba unu alın, tuzu ekleyin.

  3. Ortasını açıp maya karışımını ve zeytinyağını ekleyin.

  4. Ele hafif yapışan, yumuşak bir hamur yoğurun.

  5. Üzerini kapatıp 45 dakika – 1 saat mayalanmaya bırakın.

2. Peynirli harcı hazırlayın

  • Beyaz peynir, kaşar peyniri ve tereyağını bir kapta karıştırın.

  • İstersen lor da ekleyebilirsin; harcı hafif kuru bırakmak formu korur.

3. Pideyi şekillendirin (kayık formu)

  1. Fırını 230–250°C'ye ısıtın (taş varsa mükemmel olur).

  2. Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölün.

  3. Her parçayı hafif un serpilmiş tezgahta uzun ince oval şekilde açın.

  4. Peynirli harcı ortaya bolca yerleştirin.

  5. Kenarları içe doğru kıvırarak klasik kayık formunu oluşturun.

  6. Uçları hafif büküp birleştirerek kapatın.

4. Pişirme

  • Pideleri yağlı kağıda alın ya da sıcak tepsiye bırakın.

  • Üzerine çok az tereyağı sürersen daha parlak ve lezzetli olur.

  • 8–12 dakika arası pişirin; kenarlar renk aldığında fırından çıkarın.

  • Çıkınca yine hafif tereyağı gezdirilebilir.

Püf Noktaları

  • Fırının çok sıcak olması kayık formu korur ve yayılmayı engeller.

  • Harcı çok sulu yapma; peynir fazla eriyip taşmasın.

  • Hamuru çok kalın açma; pide daha hafif ve çıtır olur.

  • Kenarları iyi kapatırsan uzun formu pişerken bozulmaz.

