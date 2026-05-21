Hem kahvaltı sofralarına hem beş çaylarına yakışacak! Biberli ekmek tarifi

Hamuru İçin Malzemeler

(Opsiyonel): 2-3 yemek kaşığı çökelek veya lor peyniri (Mersin usulünde harca ufak bir miktar çökelek eklemek çok yaygındır ve çok yakışır).

1 çay bardağı zeytinyağı (Harcın parlak olması ve kurumaması için çok önemli)

2 yemek kaşığı dolusu biber salçası (Damak zevkinize göre acı veya tatlı)

Mayayı Aktifleştirin: Yoğurma kabına ılık süt, ılık su, toz şeker ve mayayı alın. Karıştırıp mayanın köpürmesi için yaklaşık 5 dakika bekleyin.

Hamuru Yoğurun: Sıvı yağı ve tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur ne kadar yumuşak olursa ekmekleriniz de o kadar puf puf olur.

Mayalanmaya Bırakın: Hamurun üzerini hava almayacak şekilde kapatın ve ılık bir ortamda yaklaşık 45-60 dakika (hamur iki katına çıkana dek) mayalanmaya bırakın.

Harcı Hazırlayın: Hamur mayalanırken soğanları çok ince olacak şekilde küp küp doğrayın. (Robottan çekmek soğanı sulandırıp acılaştırabilir, bu yüzden elde çok ince doğramak veya robottan çekecekseniz suyunu hafifçe sıkmak en iyisidir). Doğranmış soğanların üzerine zeytinyağı, salçalar, ceviz, susam, baharatlar ve kullanıyorsanız peyniri ekleyip iyice harmanlayın.

Şekil Verin: Mayalanan hamurun havasını hafifçe yoğurarak alın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Harcı Paylaştırın: Tepsideki bezelerin üzerine parmak uçlarınızla bastırarak çay tabağı büyüklüğünde açın (görseldeki gibi kenarları hafif dolgun kalabilir). Hazırladığınız harçtan 1-1.5 yemek kaşığı kadar alıp hamurların üzerine eşit ve bolca yayın.