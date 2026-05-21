Hem kahvaltı sofralarına hem beş çaylarına yakışacak! Biberli ekmek tarifi

Hamuru İçin Malzemeler
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 çay bardağı sıvı yağ (veya zeytinyağı)
1 paket toz maya (10 gram) veya yarım paket yaş maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
5 - 5.5 su bardağı un (Kontrollü ekleyin, ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı)
2 adet büyük boy kuru soğan
2 yemek kaşığı dolusu biber salçası (Damak zevkinize göre acı veya tatlı)
1 yemek kaşığı domates salçası (Rengini ve lezzetini dengeler)
1 çay bardağı zeytinyağı (Harcın parlak olması ve kurumaması için çok önemli)
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
3 yemek kaşığı susam
1 tatlı kaşığı kekik veya zahter
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
(Opsiyonel): 2-3 yemek kaşığı çökelek veya lor peyniri (Mersin usulünde harca ufak bir miktar çökelek eklemek çok yaygındır ve çok yakışır).
Mayayı Aktifleştirin: Yoğurma kabına ılık süt, ılık su, toz şeker ve mayayı alın. Karıştırıp mayanın köpürmesi için yaklaşık 5 dakika bekleyin.
Hamuru Yoğurun: Sıvı yağı ve tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur ne kadar yumuşak olursa ekmekleriniz de o kadar puf puf olur.
Mayalanmaya Bırakın: Hamurun üzerini hava almayacak şekilde kapatın ve ılık bir ortamda yaklaşık 45-60 dakika (hamur iki katına çıkana dek) mayalanmaya bırakın.
Harcı Hazırlayın: Hamur mayalanırken soğanları çok ince olacak şekilde küp küp doğrayın. (Robottan çekmek soğanı sulandırıp acılaştırabilir, bu yüzden elde çok ince doğramak veya robottan çekecekseniz suyunu hafifçe sıkmak en iyisidir). Doğranmış soğanların üzerine zeytinyağı, salçalar, ceviz, susam, baharatlar ve kullanıyorsanız peyniri ekleyip iyice harmanlayın.
Şekil Verin: Mayalanan hamurun havasını hafifçe yoğurarak alın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
Harcı Paylaştırın: Tepsideki bezelerin üzerine parmak uçlarınızla bastırarak çay tabağı büyüklüğünde açın (görseldeki gibi kenarları hafif dolgun kalabilir). Hazırladığınız harçtan 1-1.5 yemek kaşığı kadar alıp hamurların üzerine eşit ve bolca yayın.
Pişirme: Önceden ısıtılmış 190°C fırında, hamurların kenarları kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Püf Noktası: Ekmekleriniz fırından ilk çıktığında üzerleri hafif çıtır olabilir. Fırından alır almaz üzerlerine temiz bir pamuklu bez örtüp 10 dakika dinlendirirseniz, kendi buharıyla görseldeki gibi yumuşacık bir dokuya kavuşacaklardır. Afiyet olsun!