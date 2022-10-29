Hem pratik hem lezzetli; Pesto soslu biftek sandviç

250 gram biftek
Tuz ve karabiber
Sandviç ekmeği
2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
1 çay kaşığı roka pesto sos3 yeşil soğan, kök uçları sağlam, yıkanmış
2 tutam taze roka
Yarım çay bardağı rendelenmiş parmesan
3 yemek kaşığı tuzlu kavrulmuş çam fıstığı
1 büyük diş sarımsak, soyulmuş
1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi ve 3 yemek kaşığı limon suyu
Tuz ve karabiber
Zeytinyağı
1. ADIM
Bifteği tuz ve karabiberle tatlandırın ve istediğiniz kıvama gelene kadar ızgara yapın veya pişirin. Dinlendikten sonra ince ince dilimleyin.
2. ADIM
Bageti ayırın, ardından 1 tarafını tereyağı diğer tarafını Roka Pesto ile yayın.
3. ADIM
Dilimlenmiş biftek ve diğer baget yarısı ile üst üste koyun.
ROKA PESTO SOS
1. ADIM
Dökme demir tavayı orta-yüksekte çok sıcak olana kadar ısıtın. Kökler dahil yeşil soğan ekleyin; kömürleşene kadar pişirin. Kesme tahtasına aktarın ve kabaca doğrayın, kökleri atın.
2. ADIM
Mutfak robotuna aktarın ve roka, parmesan, çam fıstığı, sarımsak, limon kabuğu rendesi ve suyu ve her bir tuz ve karabiberi 1/2 çay kaşığı ekleyin.
3. ADIM
Birleştirmek için yağ ekleyin.