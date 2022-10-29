Hem pratik hem lezzetli; Pesto soslu biftek sandviç

Bu tarif, öğrencilerin, çalışanların ve sandviç severlerin gözdesi olacak! Pesto sosunun biftekle birleşmesiyle ortaya çıkan sandviç, besleyici özelliğiyle aynı zamanda sağlık saçıyor. İşte pesto soslu biftek sandviç tarifi...

Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 09:51
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MALZEMELER

250 gram biftek

Tuz ve karabiber

Sandviç ekmeği

2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

1 çay kaşığı roka pesto sos3 yeşil soğan, kök uçları sağlam, yıkanmış

2 tutam taze roka

Yarım çay bardağı rendelenmiş parmesan

3 yemek kaşığı tuzlu kavrulmuş çam fıstığı

1 büyük diş sarımsak, soyulmuş

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi ve 3 yemek kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

Zeytinyağı

YAPILIŞI

1. ADIM

Bifteği tuz ve karabiberle tatlandırın ve istediğiniz kıvama gelene kadar ızgara yapın veya pişirin. Dinlendikten sonra ince ince dilimleyin.

2. ADIM

Bageti ayırın, ardından 1 tarafını tereyağı diğer tarafını Roka Pesto ile yayın.

3. ADIM

Dilimlenmiş biftek ve diğer baget yarısı ile üst üste koyun.

ROKA PESTO SOS

1. ADIM

Dökme demir tavayı orta-yüksekte çok sıcak olana kadar ısıtın. Kökler dahil yeşil soğan ekleyin; kömürleşene kadar pişirin. Kesme tahtasına aktarın ve kabaca doğrayın, kökleri atın.

2. ADIM

Mutfak robotuna aktarın ve roka, parmesan, çam fıstığı, sarımsak, limon kabuğu rendesi ve suyu ve her bir tuz ve karabiberi 1/2 çay kaşığı ekleyin.

3. ADIM

Birleştirmek için yağ ekleyin.

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