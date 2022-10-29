Hem pratik hem lezzetli; Pesto soslu biftek sandviç

1. ADIM

Bifteği tuz ve karabiberle tatlandırın ve istediğiniz kıvama gelene kadar ızgara yapın veya pişirin. Dinlendikten sonra ince ince dilimleyin.

2. ADIM

Bageti ayırın, ardından 1 tarafını tereyağı diğer tarafını Roka Pesto ile yayın.

3. ADIM

Dilimlenmiş biftek ve diğer baget yarısı ile üst üste koyun.

ROKA PESTO SOS

1. ADIM

Dökme demir tavayı orta-yüksekte çok sıcak olana kadar ısıtın. Kökler dahil yeşil soğan ekleyin; kömürleşene kadar pişirin. Kesme tahtasına aktarın ve kabaca doğrayın, kökleri atın.

2. ADIM

Mutfak robotuna aktarın ve roka, parmesan, çam fıstığı, sarımsak, limon kabuğu rendesi ve suyu ve her bir tuz ve karabiberi 1/2 çay kaşığı ekleyin.

3. ADIM

Birleştirmek için yağ ekleyin.