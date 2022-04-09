İftariyelik lezzet: Ustasından Sarıyer böreği tarifi

Kuş üzümlerinin şişmesi için önce bir kaseye su ile doldurun ve kuş üzümlerinin şişmesini bekleyin.

Öncelikle iç harcı hazırlanan böreğin soğanlarını küçük küçük doğrayın.

Tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağını döktükten sonra soğanları ekleyin.

Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı ilave edin ve kavurmaya başlayın.

Kıymanın rengi döndükten sonra baharatları ve şişmiş kuş üzümlerini ilave edin iyice karıştırın. 1-2 daha kavurun.

İç harcı soğuması için bir kaseye alarak kenarda bekletin.

Sosu için; tereyağını eritin ve bir kaseye alın. Üzerine süt ve sıvı yağ ekleyin.

Yufkanın bir tanesini tezgaha aldıktan sonra sostan gezdirerek her yerine yayın.

2, 3 ve 4. katlardaki yufkaları da aynı şekilde üst üste dizerek ilerleyin.

Son olarak 5. yufkayı da soslu alttaki yufkanın üzerine serin.

Sos sürülmeyen bu son katın uzun tarafına iç harçtan yerleştirin.

Yufkayı rulo şekline getirin ve "U" şekli verdikten sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alın.

Diğer yufkaları da aynı şekilde yapın ve toplamda 5 tane Sarıyer böreği hazırlayın.

Kalan sosu da üzerine gezdirin.

Hazır olan börekleri önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın.

Pişen börekleri, ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.