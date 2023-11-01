Ispanaklı gözleme tarifi: Her lokma lezzet şöleni

Gözleme, Anadolu mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Ispanaklı gözleme, pratik hazırlanma süreci ile ister kahvaltıda isterseniz de çay saatlerinde muhteşem tadıyla herkesin severek tüketeceği bir alternatife dönüşüyor. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 01.11.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 08:50
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

Hamur için:

  • 2 su bardağı un
  • Yarım su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç malzeme için:

  • 2 su bardağı taze ıspanak (ince doğranmış veya doğranmış)
  • 1 su bardağı beyaz peynir (istediğiniz bir beyaz peynir çeşidi)
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)
  • Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • İlk olarak hamur için unu bir karıştırma kabına alın. Üzerine tuz ekleyin ve suyu yavaşça ekleyerek bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru pürüzsüz ve elastik hale gelene kadar yoğurun.
  • Hamuru eşit büyüklükte parçalara ayırın ve her parçayı ince bir yufka şeklinde açmak için unlanmış bir zeminde merdane ile açın.
  • Açtığınız yufkaların içine beyaz peyniri ve ince doğranmış ıspanakları ekleyin. İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber de ekleyebilirsiniz.
  • Yufkayı dikkatlice katlayarak yarıya indirin, böylece iç malzeme yarıya sarılır.
  • Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Katladığınız yufkaları bu yağda her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın. Yaklaşık 2-3 dakika her iki tarafı için yeterli olacaktır.
  • Gözlemeleri sıcak servis yapın.

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