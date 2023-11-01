Ispanaklı gözleme tarifi: Her lokma lezzet şöleni

Gözleme, Anadolu mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Ispanaklı gözleme, pratik hazırlanma süreci ile ister kahvaltıda isterseniz de çay saatlerinde muhteşem tadıyla herkesin severek tüketeceği bir alternatife dönüşüyor. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 01.11.2023 08:50Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 08:50
4 Kişilik
Ev Yapımı
KahvaltıYemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
Hamur için:
2 su bardağı un
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
İç malzeme için:
2 su bardağı taze ıspanak (ince doğranmış veya doğranmış)
1 su bardağı beyaz peynir (istediğiniz bir beyaz peynir çeşidi)
1 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)
Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
İlk olarak hamur için unu bir karıştırma kabına alın. Üzerine tuz ekleyin ve suyu yavaşça ekleyerek bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru pürüzsüz ve elastik hale gelene kadar yoğurun.
Hamuru eşit büyüklükte parçalara ayırın ve her parçayı ince bir yufka şeklinde açmak için unlanmış bir zeminde merdane ile açın.
Açtığınız yufkaların içine beyaz peyniri ve ince doğranmış ıspanakları ekleyin. İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber de ekleyebilirsiniz.
Yufkayı dikkatlice katlayarak yarıya indirin, böylece iç malzeme yarıya sarılır.
Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Katladığınız yufkaları bu yağda her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın. Yaklaşık 2-3 dakika her iki tarafı için yeterli olacaktır.